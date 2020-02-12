«Луч» потянулся к черноморскому солнцу Процедура банкротства спортклуба не отменяет подготовку к грядущему чемпионату

Накануне старта чемпионатов страны по футболу в высшей и первой лигах состоялось ежемесячное заседание палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение запретить нескольким клубам регистрировать в межсезонье новых футболистов. Ограничения затронули в том числе и владивостокский «Луч».

Причина проста и понятна: в этих клубах зафиксированы серьезные финансовые проблемы, имеется задолженность по заработной плате перед спортсменами и тренерами. К примеру, у «Луча» образовались долги в конце прошлого года, некоторые сотрудники не получали денег еще с сентября. А сам «тигриный» клуб все еще проходит процедуру банкротства, уточняет официальный сайт РФС.

Футболист ищет, где ему надежнее

В конце минувшего декабря спортивные функционеры Приморья выступили с оптимистическими заявлениями, мол, «лучистым» вот-вот начнут выдавать зарплату. Не случилось. Поэтому многие футболисты из основного состава объявили, что с 1 января приостанавливают свою трудовую деятельность. Кто-то попытался воспользоваться зимним трансферным окном и предложил свои услуги другим клубам.

Так, в числе первых (самым первым еще в октябре уволился главный тренер Рустем Хузин) команду покинул лучший бомбардир сезона-2019/2020 Саид Алиев. 21-летний форвард провел за «желто-синих» 24 матча, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Претензию к «Лучу» в связи с накопившимися долгами он оформил еще в начале декабря. Палата по разрешениям споров РФС в одностороннем порядке приняла решение в его пользу, и нападающий Алиев стал свободным агентом. Теперь уже бывший лучший снайпер приморцев 9 января принял приглашение «Нижнего Новгорода». А вот это несколько странно, ведь у волжан такие же проблемы с финансами.

Кроме того, в московский клуб «Велес» (второй дивизион) в конце января отправился защитник Эрвинг Джо Ботака-Иобома, а 7 февраля в красноярский «Енисей» перешел полузащитник и член сборной Абхазии Даур Квеквескири, забивший за нашу команду три гола в 23 матчах. Еще один защитник, Астемир Абазов, пока ушел в никуда.

И если про Эрвинга Ботаку и Астемира Абазова можно сказать, что невелика потеря, то без стабильно забивавших Саида Алиева и Даура Квеквескири будет трудно. В «Луче» планируют заменить их на собственных молодых и подающих надежды воспитанников. Однако вряд ли пока они смогут столь же плодотворно выступать на профессиональном уровне.

О своих намерениях «сменить прописку» также заявляли защитники Кирилл Марущак и Павел Степанец, хавбек Александр Макаренко, но пока решительных действий они не предприняли. Кроме того, ходили слухи, что на просмотре у «Краснодара-2» находился полузащитник Анатолий Катрич, но эта информация в настоящий момент не получила подтверждения. С этими ребятами переговоры продолжаются.

Противоречивая информация по долгам и их погашению поступала из разных источников и на прошлой неделе. Есть сведения, что в начале февраля оставшиеся верными своему долгу и клубу футболисты уже получили сполна по январской ведомости, а также гарантии по возвращению долгов за сентябрь – декабрь. Их достоверность подтвердил сайту sportbox.ru главный тренер «Луча» Валерий Петраков.

Одновременно 6 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко обратился в краевую прокуратуру с просьбой проверить законность выплаты жалованья сотрудникам ФК «Луч» со стороны учредителя, информирует сайт администрации региона. После такого обращения органам, надзирающим за соблюдением закона, наверняка придется найти виновных и спросить с них. А спросить следует о многом. Откуда поступали средства и на что расходовались? По каким критериям устанавливались размеры окладов и начислялись премии игрокам и персоналу? И почему клуб с богатейшей историей и его детско-юношеская спортивная школа были доведены до ручки?

Будут сборы недолги

Но жизнь не стоит на месте, клубу нужно двигаться дальше. И прежде всего готовиться к предстоящему в марте старту весенней части чемпионата Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Тем более что первый после отпуска сбор в Москве, старт которого «Луч» намечал на 19 января, не состоялся все по той же причине отсутствия необходимых средств. На нем планировалось провести тщательное медицинское обследование игроков и заняться их физической подготовкой.

Теперь этим придется заниматься в ходе второго планового сбора. Он должен был состояться в Турции или на Кипре, а вылет туда вначале намечался на 5 февраля, а чуть позже на 7-е. Однако и этот вариант сорвался. Как заявил сайту matchtv.ru нынешний наставник «Луча» Валерий Петраков, сейчас рассматривается возможность проведения учебно-тренировочных занятий в городе Крымске. Ровно год назад наши земляки уже готовились в Краснодарском крае и даже выигрывали там в товарищеских поединках у таких же небогатых спарринг-партнеров.

На зеленых полях Кубани при нынешней температуре воздуха от плюс 1 до плюс 9 градусов дальневосточникам придется проделать большой объем работы. Физподготовку в спортзале и на газоне им придется совмещать с отработкой приемов индивидуального владения мячом, обеспечением игровых коллективных действий конкретных линий и всей команды.

Добираться до Кубани из Приморья футболисты, скорее всего, будут ближайшими рейсами по мере приобретения билетов до Москвы и далее в Краснодар. Что касается игроков и тренеров из центральной части России, то они должны самостоятельно добраться до места назначения к середине нынешней недели. И когда все соберутся вместе, тогда и станет окончательно ясно, кто остался и кто ушел.

Без денег спортивной гордости нет

Пока команда будет набираться сил и опыта на зимнем побережье Черного моря, в самом Владивостоке продолжится поиск путей урегулирования многочисленных проблем клуба.

Сейчас в клубе происходит смена учредителей, заявляют представители краевой власти. «Луч» должен взять под свою юрисдикцию Владивостокский морской торговый порт и объединить в единую систему с хоккейным «Адмиралом». Однако, по имеющейся информации, новые собственники не хотят гасить старые долги, и это вполне резонно. По разным статьям расходов на сегодняшний день они превышают 320 млн рублей. Это долги, накопленные за последние шесть лет.

Судя по всему, это бремя возьмет на себя правительство Приморья. Вероятно, долги будут закрыты из бюджета на 2020 год. Футбольному клубу выдадут субсидии, которые пойдут, в частности, и на организацию нынешних сборов. Соглашение о предоставлении субсидии уже подписано между краевым министерством физической культуры и спорта и ФК «Луч».

Несмотря на то что «Луч» не находится на бюджетном финансировании края, получая лишь часть необходимых средств в рамках субсидий, правительством региона проведена большая работа по стабилизации текущей финансовой обстановки в клубе.

Отдельной строкой оказывается помощь молодым талантливым игрокам.

– Центр подготовки юных футболистов при клубе останется и продолжит свою работу. Никто не собирается распускать эту школу. Нам нужны эти ребята, это будущее нашего футбола, – рассказал спортивному порталу primsport.ру глава краевого ведомства по физической культуре и спорту Приморья Жан Кузнецов. – В 2019 году футбольный клуб «Луч» получил субсидии из краевого бюджета в размере 191 млн рублей на основную команду и 23 млн на Центр подготовки юных футболистов ФК «Луч». Свои обязательства по предоставлению субсидии ФК «Луч» правительство Приморского края выполнило полностью, все утвержденные средства клуб получил вовремя и в полном объеме. Кроме того, для более эффективной деятельности субсидию краевого бюджета, предназначенную для подготовки резерва, Центр подготовки юных футболистов ФК «Луч» получает на собственный счет, отдельный от счета основной команды.

Помимо бюджетного финансирования «Луч» дополнительно получил средства из внебюджетных источников. Только пожертвования генерального спонсора в 2019 году составили 105 млн рублей.

В завершение остается напомнить, что «Луч» сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. Первый матч весенней части приморская команда сыграет на выезде 9 марта с «Чайкой» из Ростовской области. И отправится на эту встречу наша команда на автобусе прямиком из Крымска.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ