Приморская столица первой приняла «Сказки на здоровье» Теперь в детской больнице доктор может стать зайчиком, пациент – медведем, а репка – джипом

Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» активно поддерживает и реализует во Владивостоке уникальный Всероссийский проект «Сказки на здоровье». Он был создан на флагманской площадке госпитальной школы «УчимЗнаем» при НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева в Москве в качестве реабилитационно-восстановительной терапии в лечении онкогематологических заболеваний у детей.

«Сказки на здоровье» – продолжение предыдущего успешного опыта музыкальной коллаборации «Музыка на здоровье», открывшей через музыку и творчество новые возможности в реабилитации маленьких пациентов.

Куратор проекта – композитор, поэт, продюсер Сергей Мудров и председатель приморского благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко стали гостями вечернего эфира на радио VBC.

Современные сказки

– Сергей, кто придумал «Сказки на здоровье»?

Мудров: – Инициатор – я, но оформился проект самостоятельно в результате множества встреч с ребятами. Я работаю с детьми, которые находятся на длительном лечении в онкологических отделениях. Вижу, чем они живут, о чем думают, что их беспокоит и что способно вывести из состояния тревоги или печали. Надо включать детскую фантазию, стараться сделать досуг ребят увлекательным. Например, стать участником создания сказки. Мы выбрали сказки, потому что они интересны всем возрастам и имеют реальный терапевтический эффект.

На данный момент Владивосток – единственный город, который принял участие в этом проекте.

– На какой срок рассчитан ваш проект?

Мудров: – Этот процесс бесконечный, потому что не имеет какого-то логического завершения и подходит для всех категорий больных. Много детей, которые имеют проблемы со зрением. Для них наш проект вообще необходим, потому что аудиосказки – это чуть ли не единственная коммуникация, которую они воспринимают. Есть ребята, которым запрещено напрягать зрение, смотреть на экраны телефонов, компьютеров. Для них это тоже выход из ситуации.

Представьте себе: есть серьезный врач, который в больнице вас лечит. На какое-то время в сказке он берет на себя роль зайчика, а ребенок – роль медведя. Начинается удивительная игра. Ребенок выходит за рамки своего обычного времяпрепровождения, ему становится интересно, он получает новый опыт общения. К тому же мы стараемся брать не старые и всем известные истории, а новые, эксклюзивные, сочиненные современными авторами.

Горковенко: – Приморский автор Александр Киктенко стал писать специально для нашего проекта. Думаю, мы узнаем от него много интересных историй. Отмечу, что в Приморье проект только начался, а уже много желающих принять в нем участие. На сайте фонда «Сохрани жизнь» уже идет запись гостей, которые будут приходить с нами в отделение разыгрывать с детьми сказки.

Маленькие пациенты онкологических отделений часто замыкаются в своем заболевании. Наша задача – вернуть им детство, вывести из состояния депрессии, апатии. Многие ребята стесняются своих выпавших волос, особенно девочки-подростки. К тому же, например, после химиотерапии у детей затормаживается моторика, память, речь. Необходимо все это восстанавливать. Чтение, пересказ, рисование – все задействовано в наших проектах.

Слушаем, играем, рисуем

– Как удается вовлечь детей в проект?

Мудров: – Приятно, что первым, кто поддержал наш проект, стала Наталья Винокурова, знаменитая ведущая, которая ранее вела передачу «Сказка за сказкой». Она легко отозвалась на приглашение. Пришла в отделение клиники в Москве, прочла детям сказку. Ее волшебный голос вновь покорил подрастающее поколение, да и взрослых тоже. Мы сделали запись. Потом под эту сказку раздали ребятам роли. Дети в больницах часто бывают немного инфантильными. Их сначала надо заинтересовать. Не силком тащить в игру, а стараться, чтобы они сами захотели участвовать.

Разыгранные детьми сказки мы записываем на аудионосители. После того как волшебная история записана, ребята рисуют на нее картинки. Из этих рисунков складывается слайд-шоу. А потом делаются ролики для YouТube-канала. Позже мы соберем все это в некий альбом, и это станет для нас знаковым событием.

Надо сказать, что проект «Сказки на здоровье» вышел из другого проекта – «Музыка на здоровье». Просто последний – это более камерная вещь. Есть трое очень талантливых детей, которые записывались в студии, играли с настоящими музыкантами, аранжировщиками. Мы снимали реальные клипы. Они во время лечения в больнице записали три диска. Я не знаю других таких случаев в истории, когда бы больные дети, находясь на лечении в клинике, записывали столько музыки.

Проблема в том, что проект «Музыка на здоровье» не для всех. Он только для одаренных детей. А с остальными что?

Горковенко: – В больнице Дмитрия Рогачева лежат дети со всей страны. Конечно, среди них можно найти выдающиеся таланты. Но мы очень хотели сделать проект для всех. И поэтому камерный проект «Музыка на здоровье» перешел в масштабный «Сказки на здоровье».

Мудров: – Мы собираемся сделать антологию современных сказок. Как правило, они не сильно отличаются от классических. Есть определенная архитектура повествования, при которой сказка становится сказкой. Если рассказывать ее бытовым языком, то она не ложится в форму: современная она или древняя.

Мы сейчас записали сказку-легенду, которой пять тысяч лет. Она принадлежит шаманам кайчи. Писатель Андрей Коробейщиков записал ее на Алтае. Но он изложил ее современным языком. Там попадаются слова вроде «автоматически» и так далее. Когда слушаешь, ощущение сказки ломается.

Мы эту историю разобрали на атомы. Все глаголы заменили на более-менее старые. Потом собрали заново, дописали более мотивационную концовку. Речь в сказке идет о том, почему волки воют на луну. Потому что кто-то украл у них крылья и спрятал на обратной стороне спутника Земли. И они воют в надежде когда-то получить свои крылья назад. Мы добавили терапевтический эффект. Говорим: вот и мы, люди, так же как и сказочные волки, смотрим на иконы, надеясь, что за ними находятся наши утерянные возможности.

Причем я фоном на голос рассказчика наложил алтайские барабаны, шаманские напевы, благодаря чему история сразу же усваивается в голове как древняя легенда, как сказка, как то, что вы в детстве могли слышать от бабушки перед сном.

Сами себе писатели

– В рамках проекта вы проводите с детьми мастер-классы по написанию сказок? Как это происходит?

Мудров: – Мы стараемся вывести детей на творчество. Не просто повторять, а улучшать, делать что-то самим. Говорю ребятам: давайте напишем сказку. Никто не понимает, какую сказку, как это делать. Тогда предлагаю разобрать любую известную историю. Например, про Колобка. Спрашиваю у детей: что такое сусеки? Никто не знает. Идут выяснять. Уже интересно. Потом спрашиваю: у Колобка глазки есть? Да. А рот? Есть. А когда он катится, он рот и глаза закрывает, чтобы ему земля в них не попадала? Дети начинают представлять. Раньше они даже не думали, не фантазировали так далеко.

Когда у вас группа в 20–30 человек и у всех разные заболевания, нет ничего круче для сплочения, чем сказки. Один раз с ребятами разбирали «Репку». Ребята были очень непоседливыми, инфантильными, тяжело шли на контакт. Я говорю: ладно, отложим репку в сторону. Давайте дед будет крутым. Не корнеплод из земли тянуть, а колесо менять на джипе. Это была фантастика! Такой креатив начался, что только успевай записывать. Спрашиваю: почему внучка не пошла на зов бабки? Дети: по телефону разговаривала с парнем своим, эсэмэски слала. А с бабкой что? Да бабка вообще…

В итоге на мои занятия приезжали даже выписанные из больницы дети. Узнавали, когда они будут проходить, и приезжали в больницу.

Фонд «Сохрани жизнь» с июня 2009 года помогает онкогематологическому центру Краевой детской клинической больницы № 1 и семьям, где дети болеют онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. На средства, полученные от пожертвований, приобретаются медицинское оборудование и расходные материалы, оказывается поддержка пациентам при проведении платных обследований и покупке дорогостоящих лекарств, оплачиваются дорога и проживание в Москве и Санкт-Петербурге для семей, нуждающихся в лечении и обследовании в федеральных клиниках, и многое другое.

Проект «Сказки на здоровье» поддерживают Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, российские и международные звезды классической и эстрадной музыки, среди них – Военный оркестр Министерства обороны РФ, группа «Уматурман», вокальные бэнды «Акапелла», «Экспресс» и многие другие…

Фото фонда «Сохрани жизнь»

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ