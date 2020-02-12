Кузница героической пехоты начиналась во Владивостоке 11 февраля исполнилось 80 лет со дня образования Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) имени маршала Рокоссовского. Это сейчас оно расположено в Благовещенске. А создавалось во Владивостоке зимой предвоенного 1940 года.

Практически все выпускники пехотного училища прошли в составе разных фронтов через горнило Великой Отечественной войны. И более половины из них навечно остались молодыми лейтенантами и капитанами. Могилами приморских командиров взводов, рот и батарей выложен весь путь от Сталинграда, Москвы и Ленинграда до Берлина, Кенигсберга и Вены.

Предшественником того училища по приказу председателя Реввоенсовета Советской республики Льва Троцкого в 1923 году стала пехотная школа имени Коминтерна. Через 11 лет ее перевели в Омск. А спустя еще шесть лет по приказу наркома обороны СССР Климента Ворошилова во Владивостоке было создано полноценное пехотное училище № 1 (существовало, кстати, и Владивостокское пехотное училище № 2, как ни странно, в Комсомольске-на-Амуре). Здание его учебного корпуса в нашем городе сохранилось до сих пор вблизи медицинского университета на пересечении проспектов Партизанского, «Красного знамени» и Острякова.

Первым начальником училища назначили помощника командира Приморского 39-го стрелкового корпуса, воевавшего в 1938 году на Хасане, полковника Ивана Чистякова, впоследствии ставшего генералом армии, Героем Советского Союза и командующим 25-й армией, участвовавшей в разгроме Квантунской армии.

Набор курсантов осуществлялся из выпускников средних школ Приморья, а также сержантов расквартированных в нашем крае соединений. Первый выпуск состоялся 16 июня 1941 года, его целиком отправили во вновь формируемые дивизии для защиты Москвы. Из второго и третьего выпусков вышли командиры взводов для трех приморских стрелковых дивизий, в полном составе погибших летом 1942 года на подступах к Сталинграду.

Всего из стен училища было отправлено в действующую армию 6 тысяч молодых командиров, многие из которых стали кавалерами множества воинских наград. О некоторых из них узнала вся страна. В их числе начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР генерал армии Владлен Михайлов. Или командир 756-го стрелкового полка Герой Советского Союза, полковник Федор Зинченко, чьи подчиненные весной 1945 года штурмом овладели Рейхстагом и водрузили на нем Знамя Победы. Можно также вспомнить командарма 2-й ударной армии Героя Советского Союза и Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Ивана Федюнинского и многих других.

После войны училище перевели в Благовещенск. Ныне это единственный военный вуз России, в котором обучаются будущие командиры подразделений морской пехоты, арктических и горных стрелков.

В первом выпуске «черных беретов» ДВОКУ в 1972 году был нынешний руководитель Совета ветеранов Владивостока Сергей Кондратенко, дослужившийся до заместителя командира дивизии морской пехоты по боевой подготовке и звания полковника.

– Это училище является кузницей кадров для офицерского корпуса всех береговых войск страны, – рассказал корреспонденту «В» Сергей Константинович. – Многим офицерам пришлось принять участие в боевых действиях на Северном Кавказе, в многочисленных военных конфликтах по всему миру. Выпускники училища и сейчас с честью несут службу на всех флотах страны, а также в составе ВДВ, спецподразделений, сухопутных войск. А еще только здесь готовят командиров мотострелковых подразделений для братских стран.

Всего в ДВОКУ произведено 108 выпусков, в армию и на флот отправлено более 27 тысяч офицеров, 37 из которых удостоены званий Героев Советского Союза и России.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта Омского краеведческого музея

Автор: Николай КУТЕНКИХ