Памятникам архитектуры обновят «лицо» Масштабный ремонт фасадов исторических зданий будет проведен в этом году во Владивостоке. Специалисты получили задание от главы города проработать окончательный список домов и по каждому представить подробный перечень предстоящих работ.

В список ремонта попадут объекты культурного наследия на улицах Алеутской, Адмирала Фокина, Посьетской, Светланской, Семеновской, Арсеньева, Океанском проспекте, уточняет пресс-служба мэрии. Финансирование выделено из федерального бюджета. Работы начнутся, как только будет проведена вся необходимая подготовка, в том числе соответствующие экспертизы. Заниматься таким ремонтом может ограниченное количество компаний, имеющих лицензию на реставрацию исторических зданий.

Фото Евгения КУЛЕШОВА

Автор: Отдел новостей «В »