Все громче музыка Победы Насыщенная юбилейная программа ожидает приморцев 9 Мая. Она обсуждалась на совещании, посвященном празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое состоялось в начале недели в правительстве региона, информирует краевая пресс-служба.

Председательствовал на рабочем собрании лично губернатор Олег Кожемяко. Планы по подготовке к проведению торжественных мероприятий озвучивали представители краевой и муниципальной власти, общественных организаций.

Самые масштабные события 9 Мая по традиции развернутся во Владивостоке. Жители и гости приморской столицы смогут посетить выставку военной техники и оружия, угоститься на полевых кухнях – солдатской гречневой каши, хлеба с салом и чая с конфетами приготовят на 12 тысяч человек.

На Корабельной набережной желающие смогут бесплатно посетить мемориал «Подводная лодка С-56», рядом с которым расположится легендарный танк Т-34. В сквере имени Невельского установят скалолазный стенд, фотозоны, игровые площадки, в том числе для перетягивания каната и других спортивных игр.

И, разумеется, три главные составляющие программы на 9 Мая – парад Победы, шествие Бессмертного полка и вечерние мероприятия, включающие праздничный салют.

– Необходимо как можно тщательнее проработать каждую из них, продумать все возможные вопросы и детали, чтобы отметить День Победы на самом высоком уровне, – отметил губернатор. – Пледы и накидки на случай дождя, комфортные сиденья для ветеранов, которые не могут долго стоять, заезды и отъезды на автобусах, установка экранов и динамиков там, где строится Бессмертный полк, чтобы все люди могли видеть и слышать, что происходит на площади. Все это предстоит проработать, чтобы все, кто придет на праздник, получили от него максимальное удовольствие. День Победы должен быть массовым, запоминающимся, красивым, чтобы навсегда остаться в памяти у молодежи и старшего поколения. И у нас есть все возможности сделать его таковым.

Кроме того, по информации мэрии Владивостока, в майские дни в городе запланировано множество других мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, в том числе торжественные собрания, тематические лектории, выставки, экскурсии, школьные классные часы и кинопоказы.

Фото Александра САФРОНОВА/primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»