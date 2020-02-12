…А обезьянам и бабочкам въезд запрещен Ввоз в Россию насекомых и экзотических животных из Китая приостановлен.

Пресс-служба Находкинской таможни сообщает: до 1 марта ограничен ввоз и транзит через территорию Российской Федерации всех видов экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, а также живых рыб и гидробионтов из Китая. Эти ограничения введены в целях защиты территории России от распространения коронавирусной инфекции.

Выдача и действие ранее выданных разрешений Россельхознадзора на ввоз данных товаров временно приостановлены.

Автор: Отдел новостей «В»