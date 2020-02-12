Китайским помидорам приоткроют дверь… Возобновление поставок овощной и фруктовой продукции на Дальний Восток – вот цель, ради которой Министерство промышленности и торговли Приморья инициирует рабочую встречу Россельхознадзора с карантинной службой Китая.

Речь об этом шла на совещании, посвященном ситуации с овощами на рынке Приморья, в котором приняли участие зампредседателя правительства региона Константин Шестаков, руководители регионального Минпромторга, Госпродагентства и оптово-розничных баз, сообщает краевая пресс-служба.

Как заявил представитель одной из крупнейших оптово-розничных баз Дмитрий Волков, китайские овощи у них практически закончились и о новых поступлениях пока неизвестно.

– После открытия границы зашла 51 фура, это 1350 тонн товара. Китайские овощи разошлись очень быстро, на сегодняшний день на базе осталось максимум 100 тонн, – проинформировал он.

По словам врио главы Минпромторга Сергея Калитина, сейчас плодоовощная продукция не поступает в регион из-за дополнительных требований карантинной службы КНР. Это предоставление сертификата происхождения на продукцию, а также загрузка лишь одного наименования товара в одно транспортное средство.

– Если эти требования сохранятся, китайские овощи в Приморье поступать не будут. Поэтому данный вопрос нужно обсуждать на рабочей встрече Россельхознадзора с карантинной службой КНР. Соответствующее обращение направим, – подчеркнул он.

Ведомство проводит ежедневный мониторинг наличия овощей в торговых сетях. За последнее время их розничная цена выросла на 30 %.

– Отсутствие поставок из Китая привело к дефициту овощей по доступным ценам. Сейчас они замещаются продукцией из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана, Узбекистана. Учитывая логистику, эти овощи стоят дороже, – пояснил Сергей Калитин.

Напомним, что по фактам необоснованного завышения цен на овощи следует звонить на горячую линию краевого Минпромторга по телефонам: 8 (914) 703-14-90, 273-14-90.

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»