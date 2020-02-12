Влюбленные охотно делятся кровью Донорская акция «От сердца к сердцу», приуроченная ко Дню всех влюбленных, пройдет во Владивостоке в 10-й раз.

Как информирует краевая пресс-служба, 14 февраля каждый, кому исполнилось 18 лет и кому позволяет здоровье, может прийти на станцию переливания крови с 8.30 до 12.00 и сдать кровь.

Как отмечает главный врач медучреждения Ольга Горева, именно на акцию «От сердца к сердцу» многие приходят со своими вторыми половинками.

– Уже несколько лет в этот день к нам идут и семейные пары, и молодые люди, которые собираются в скором времени создать семью, – заметила она.

Добавим, что всем участникам акции при себе необходимо иметь паспорт. За два дня до сдачи потенциальным донорам следует отказаться от жирной пищи и алкоголя, а утром в день сдачи необходимо позавтракать.

Станция переливания крови находится по адресу: Владивосток, ул. Октябрьская, 6. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (423) 245-93-77.

Автор: Отдел новостей «В»