Ходите за здоровьем по-скандинавски Научиться технике скандинавской ходьбы и отлично провести время на свежем воздухе предлагает владивостокцам Приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни». Бесплатные занятия теперь проходят и по воскресеньям в парке Минного городка.

Присоединиться к полезным для здоровья прогулкам могут все жители и гости города, отмечает пресс-служба мэрии. По понедельникам желающих ждут в сквере в районе ул. Постышева, 7 (начало занятий в 10.00, тел. для справки 2-60-43-19).

По субботам занятия проходят в разных районах Владивостока. Горожан старшего возраста приглашают на набережную Спортивной гавани (начало в 9.20, тел. для справки 8-902-555-22-38). Также тренировки проходят на стадионе школы № 25 (ул. Никифорова, 41а, начало в 12.00, тел. для справки 8-914-729-31-22). Кроме того, по субботам проходят занятия объединенной группы слабослышащих и других горожан в Ботаническом саду (начало прогулки в 10.00, тел. для справки 8-914-791-20-29).

В парке Минного городка занятия начинаются каждое воскресенье в 10.00 (тел. для справки 9-951-028-34-04). Приглашаются все желающие.

Как уже писал «В», организация «Твой ЗОЖ» в этом году стала одним из победителей конкурса грантов от администрации Владивостока. Это позволит ей проводить для горожан всех возрастов полезные мероприятия: открытые уроки, лекции, конкурсы, бесплатные занятия по адаптивной гимнастике, фестиваль скандинавской ходьбы и многое другое.

Фото предоставлено ПРОО «Твой ЗОЖ»

Автор: Отдел новостей «В»