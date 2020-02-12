Молодой ученый из Владивостока удивил президента своими успехами Владимир Путин на минувшей неделе провел встречу с лауреатами президентской премии в области науки и инновации. Одним из них стал молодой ученый из Владивостока, выпускник муниципального Технического лицея Сергей Макаров.

Сергей обучался в лицее пять лет – с 7-го по 11-й класс, рассказывает пресс-служба мэрии. Его любимыми предметами были математика и физика, а еще он серьезно и успешно занимался шахматами. После окончания лицея поступил в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ в Москве. Сегодня Сергею Макарову 31 год, он уже доктор физико-математических наук, и его работа, позволившая ему стать лауреатом президентской премии, посвящена новой платформе для наноразмерных оптических устройств.

– Очень приятно, – сказала директор лицея Татьяна Киселева, – что в своей ответной речи президенту наш выпускник вспомнил свою альма-матер, Технический лицей города Владивостока, и поблагодарил своих учителей.

Фото с сайта kremlin.ru, с сайта physics.itmo.ru

Автор: Отдел новостей «В»