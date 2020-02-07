Невесело, но в канистрах на голове никто не ходит Противоречивые новости приходят из Китая в связи с распространением коронавируса.

Официальные каналы приводят в основном статистику заразившихся, разобраться в которой не так просто. А в соцсетях и сетевых СМИ мелькают разные кошмарные ролики: то абсолютно пустые улицы китайских городов, то бригада мужчин в белых, похожих на противочумные, костюмах запихивает в автомобиль скорой помощи сопротивляющегося жителя Поднебесной.

Да и рассказы наших соотечественников, возвращающихся из Поднебесной, иногда звучат как цитата из книги о постапокалипсисе...

Чтобы хоть немного понять, как же там, в КНР, дела обстоят, корреспондент «В» обратился к преподавателю творческих дисциплин, которая уже более 20 лет живет в городе Юэян провинции Хунань, где расположен один из самых крупных университетов страны. Анна и ее супруг работают в этом вузе, живут в кампусе и эвакуироваться, в принципе, не собираются.

Вот что рассказала Анна о ситуации в Юэяне сегодня: «Город на карантине, но не закрыт. Не функционируют супермаркеты, парки отдыха и развлекательные центры, отменены концерты. Но все продуктовые отделы работают без перебоев, частники привозят овощи, продают на улицах, но рынки закрыты. Дефицита продовольствия не наблюдается, но оно подорожало, конечно. Люди на улицах ходят в масках (ни разу не видела никого в пластиковых канистрах на голове или в чем-то, что показывают в «Фейсбуке»), на ношении масок настаивают медики и власти. Никакой паники нет, просто стараются не выходить на улицу без причины, хотя Новый год – время именно для гуляний и встреч гостей и родственников.

В университете пустынно: студенты и китайские преподаватели разъехались на каникулы, которые продлили на две недели. Иностранных специалистов, проживающих в кампусе, попросили не покидать территорию вуза. На всех выездах и входах в университет организован контроль: проверяют температуру. Кстати, также температуру проверяют и на входе в магазины. Невесело, конечно, но никто не истерит и в обмороки на улице, как тоже показывают в роликах, публикуемых в «Фейсбуке», не падает. Уверена, что все это утрясется уже через пару недель.

В 2003 году мы с мужем здесь, в Юэяне, пережили SARS (русская аббревиатура ТОРС – тяжелый острый респираторный синдром, он же – атипичная пневмония). И тогда нас просто поразила точная организация быта и карантина: никакого беспокойства, все под контролем. Тогда, в 2003-м, студентам не разрешали покидать территорию университета, но обязали ходить на уроки. И все обошлось».

Фото Андрея МИХАЙЛОВА/РИА VladNews

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ