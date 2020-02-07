Нужен новый лидер Художественный руководитель Приморского театра кукол покинул свой пост

Для творческой интеллигенции Приморья это стало новостью номер один. Неординарное, почти исключительное событие: художественный руководитель Приморского театра кукол Виктор Бусаренко с 1 февраля ушел в отставку.

О своем – уже довольно давно принятом – решении Виктор Васильевич сообщил в «Фейсбуке», и этот пост собрал огромное количество теплых комментариев и столько же вопросов: почему, что случилось, как же без вас?..

К самому главному не прислушались…

– А действительно, Виктор Васильевич, почему? Вы руководите успешным, любимым зрителями театром, пользуетесь уважением в труппе. И вдруг добровольно покидаете свой пост.

– Мой возраст давно уже покинул отметку «пенсионный», а состояние здоровья не то, что было даже 10 лет назад, обнаруживаются проблемы, которыми следовало бы заняться всерьез. Сделать это, работая в театре, очень сложно. Театральные люди часто сгорают на работе, а я бы хотел этого избежать, подлечиться и побыть в статусе «вольного ветра», скажем так, занимаясь тем, чем захочется.

Мое решение, подчеркну, не связано ни с каким творческим кризисом. В своем посте в «Фейсбуке» я написал, что не хотел бы уподобляться некоторым режиссерам (весьма знаменитым на всю страну), которые работали до последнего вздоха, что называется. Но при этом их же сотрудники старались не встречаться с мэтром в коридоре: им неловко было смотреть на очень больного, истощенного творчески человека, кивать в ответ на его слова и понимать, что он говорит ерунду. Словом, ситуация «вздыхать и думать про себя: когда же черт возьмет тебя» мне не подходит.

Моя должность в театре – художественный руководитель. То есть я совмещаю и творческие, и административные обязанности и скажу честно: устал за 26 с лишним лет именно от административных забот. Очень устал. Тем более что в последнее время именно административная часть стала выматывать все сильнее, потому что мы уже не первый год живем в таких обстоятельствах, когда ждешь хорошего, а наступает только плохое. Возможно, лучшей жизни театрам России вообще не стоит ждать. Наверное, этой самой лучшей жизни у театров просто не бывает, и не только в нашей стране.

Ну и, кроме всего прочего, мной движет огромное любопытство. Как правило, люди театра, которые досиживают на своих должностях до преклонных лет, уходят со своих постов в мир иной и не видят, что происходит после. А я вот посмотрю, какой путь выберет театр, что произойдет. (Смеется.) Помните, как в фильме «Не горюй» главный герой устроил свои собственные похороны?

Есть и еще резоны… Понемногу в силу самых разных причин стала распадаться старая команда, которая успешно работала со мной с конца 90-х годов. А новая команда нуждается в новом лидере, я в этом уверен. Нужны свежие идеи, реформы, актуальная программа, да и, в конце концов, театру нужно современное собственное здание. Это самая большая моя боль, добиться сдвигов на этом фронте мне так и не удалось.

18 лет я писал письма, докладные и самые разные другие документы, постоянно убеждал власти в том, что театру нужно не просто новое, а собственное здание, что жить в арендуемом помещении нельзя. К сожалению, десятилетиями моих слов просто не слышали. И только в последний год буквально начались какие-то робкие подвижки в этой области… Можно предположить, что при самом удачном развитии событий лет 10 на строительство уйдет. Мне это уже не под силу. Вот если бы 18 лет назад меня услышали, мы бы беседовали в новом здании театра сейчас, уже обжитом и родном, и это было бы хорошим итогом всей моей работы в качестве худрука. Но… Надо, чтобы новый руководитель занимался этим сейчас.

Два вместо одного

– Насколько мне известно, вы предложили некое переустройство театра, он должен измениться после вашего ухода?

– Да, я еще некоторое время назад написал письмо в министерство культуры края, где выдвинул два предложения, одно поддержали, а другое нет.

Первое, о чем шла речь, – это разделение функций. Так сложилось, что я в театре исполнял много обязанностей, и это было обусловлено, кроме всего прочего, теми сокращениями, которые в последние годы просто варварски прокатывались по театрам страны. Называлось это оптимизацией, а в итоге мы лишились, например, завлитов, очередных режиссеров и так далее и тому подобное. И я занимался тем, чем должны были заниматься другие люди: работой со СМИ, с РАО (Российское авторское общество), с авторами (и мы привлекли немало новых авторов, которые писали специально для нашего театра), в последние годы вел страницу театра в «Инстаграме», «Фейсбуке», наполнял сайт…

И мне бы не хотелось, чтобы кто-то взвалил на себя ту ношу, которую я нес 26 лет. Поэтому предложил сделать Приморский театр кукол директорским, точнее, вернуть ему этот статус (он был таковым до начала 90-х). Пусть директор – как генеральный продюсер театра – занимается его административной жизнью, развитием, гастролями и многим-многим другим. Сегодня театральных менеджеров готовят, обучают, и мы знаем удачные примеры. Вот Игорь Селезнев в театре молодежи: грамотный, образованный, прекрасно понимающий жизнь театра и творческих людей, за два года сделал для этого учреждения невероятно много, театр просто совершил скачок вперед.

И пусть будет главный режиссер, организационно подчиняющийся директору, но несущий ответственность именно за творческую, художественную составляющую.

Сегодня в нашем городе я не вижу человека, который, прошу понять меня правильно, смог бы нести ношу и административную, и творческую. А вот найти хорошего директора и хорошего главного режиссера возможно.

Мое предложение было услышано, сейчас готовятся изменения в устав театра, после чего, думаю, будет объявлен конкурс на должность директора, в котором, уверен, примет участие и нынешний директор нашего театра.

И пусть сложится хорошая команда, дуэт, в котором кто-то будет лидером, а кто-то – соратником, пусть пробуют, придумывают.

Я понимаю, что какое-то время у театра будет время разброда и шатаний, это неизбежно. Но считаю, что на должность директора и главного режиссера могут претендовать как те, кто сегодня работает в театре или в творческой среде Приморья, так и люди со стороны, хоть из другого региона, которые свежим, критическим взглядом посмотрят на театр. Почему нет?

Я пришел в театр кукол, когда он был без стационара, а это всегда так деморализует коллектив. Мы вселились в здание на Петра Великого, это был новый этап в жизни театра. Тогда в репертуаре было всего 8 спектаклей, а теперь около 40, причем я постарался сохранить несколько постановок в знак уважения к режиссерам – моим предшественникам. А сейчас нужна новая волна, свежая кровь.

Ведь и труппа постарела, с которой я начинал. В 90-х годах к нам пришло много молодежи, мы поставили спектакли, которые сегодня уже физически не по силам. Сейчас бы четыре-пять молодых актеров в труппу, новую программу… В общем, должен закончиться один этап и начаться другой.

– А что вы еще предложили?

– На время переходного периода – на год – предложил ввести должность президента театра (она официально узаконена, кстати), как эдакого патриарха, дедушки в семье, аксакала, который не имеет властных функций, но имеет авторитет.

Понимаю, что сейчас будет совершено много ошибок, вот в должности президента мог бы от какой-то их части уберечь… Однако от этой идеи отказались, ну что ж, ничего страшного. Пусть театр кукол идет своим путем. Пора в новую жизнь.

У театра есть репертуарный план на текущий год, есть понимание, какие будут премьеры, кто над ними работает. А дальше уже решения будут принимать новые люди.

Что касается моих творческих планов… Я не перестаю быть творческим человеком и думаю, что, немного передохнув, какое-то приложение своим силам найду. Вот сейчас, кстати, я занят в съемках сериала «Осенние визиты» по роману Сергея Лукьяненко, которые идут в нашем городе.

Фото:

из архива «В», Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ