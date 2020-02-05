И дефибриллятор вам в помощь Первую медицинскую помощь необходимо законодательно разделить на базовую и расширенную, а также четко прописать в нормативных актах, кто и где имеет право помогать пострадавшим с использованием медикаментов. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы России по охране здоровья Дмитрий Морозов.

– В настоящее время мы скованы определенными рамками законодательства, которые не дают возможности спокойно оказывать первую помощь в нужном объеме как с использованием медикаментов, так и без. И это чувствуется при возникновении несчастных случаев на транспорте, в школах, детсадах, на дорогах при ДТП, – цитирует депутата «Парламентская газета».

В качестве примера он привел инициативу РЖД спрашивать у пассажиров о медицинском образовании при продаже билета на поезд дальнего следования. Как пояснили в компании, проводники проходят курсы оказания первой доврачебной помощи, но иногда их усилий недостаточно, чтобы помочь пассажиру. В таких случаях они будут просить о содействии пассажиров-медиков.

По мнению Морозова, проблемы с оказанием первой помощи в поездах это предложение не решит.

– Ну укажу я, что я врач, и чем помогу? – сетует доктор. – В аптечке в поезде нет необходимых для этого препаратов. Там бинт, жгут, и практически все. Я только с собой могу возить медикаменты, и я это делаю. Но по закону дать их пострадавшему не могу. Только на свой страх и риск, потому что не может оказываться медицинская помощь вне стен ЛПУ.

Решить проблему депутаты предлагают корректировкой действующего законодательства. Поправками разделят первую помощь на базовую и расширенную, утвердят перечень состояний, при которых данные виды помощи требуются. Врачам могут предоставить право оказывать расширенную первую помощь с применением медикаментов за пределами медучреждений.

Напомним также, что ранее в СМИ прошла информация о том, что Госдума в первом чтении приняла законопроект, разрешающий устанавливать автоматические наружные дефибрилляторы (АНД) в общественных местах: в транспорте, аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах, в спортивных сооружениях (крытые бассейны, фитнес-центры и т.д.). Согласно законопроекту применять приборы будет разрешено неограниченному кругу лиц даже без специальной подготовки, что расширяет возможности оказания первой помощи. Депутаты ссылаются на опыт ряда стран, где АНД уже широко используются.

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Автор: Отдел новостей «В»