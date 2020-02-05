Вернувшийся из небытия 85 лет назад Тихоокеанский флот, собранный по крупицам, получил свое гордое имя

Тихоокеанский флот носит свое гордое название уже 85 лет. После революционного и военного лихолетья он возник буквально из небытия

За свою полуторавековую историю Военно-морской флот России на Тихом океане несколько раз создавался с нуля и под разными названиями и порой исчезал в пучине роковых политических потрясений. Но всегда возрождался. И становился сильнее.

После Русско-японской войны, в ходе которой были разбиты первая и вторая Тихоокеанские эскадры, на российском Дальнем Востоке остались только Амурская и частично Сибирская флотилии. В годы Гражданской войны остатки надводной группировки были уничтожены или с отрядами белогвардейцев ушли в Китай. Поэтому в 20-х годах встал вопрос о возрождении морской мощи страны на Тихом океане. Спустя 70 лет – с распадом СССР – ТОФ вновь подвергся тотальному уничтожению, виной тому были гражданские и военные реформаторы. И лишь сейчас он обретает былую силу.

О том, каким был флот на тихоокеанской окраине во времена императорской России и после Второй мировой войны, известно достаточно хорошо. А вот что с ним было в промежутке?

85 лет назад, в середине зимы 1935 года, Морские силы Дальнего Востока были официально переименованы в Тихоокеанский флот. Прекрасный повод, чтобы устранить белые страницы истории. Помочь в этом корреспондент «В» попросил члена российских Военно-исторического и Географического обществ, руководителя Совета ветеранов города Фокино, краеведа, капитана 1-го ранга в отставке Вячеслава Островского.

Возрождение флотилий

Тихоокеанский флот начинает свою историю с проекта «Декрета о воссоздании Морской силы РСФСР», представленного в Реввоенсовет Российской советской республики в феврале 1921 года. В нем, в частности, подчеркивалась особая важность восточного морского театра для молодой Страны Советов. На Дальнем Востоке первоочередной задачей считалось возрождение флотилий: Амурской речной в Хабаровске и Тихоокеанской морской во Владивостоке.

Состояние морских сил на Тихом океане в тот период было плачевным. На момент окончания Первой мировой войны в 1918 году в составе Сибирской флотилии числились один вспомогательный крейсер, одна канонерская лодка, пять эсминцев, девять миноносцев, два тральщика, восемь вооруженных пароходов и семь вспомогательных судов. Однако к весне 1921-го в строю находились лишь пять посыльных судов, два невооруженных тральщика, один транспорт, три портовых и одно гидрографическое судно.

Амурской речной флотилии, насчитывавшей в период Временного правительства 18 канонерских лодок и два посыльных судна, интервенты нанесли ущерб на сумму 11,5 млн рублей золотом. При эвакуации из Хабаровска в 1920 году японцы увели с собой на север Сахалина четыре канонерские лодки, четыре вспомогательных и одно посыльное судно, затопили одну канонерку и вывели из строя другие корабли. Через год – после ремонтных работ – флотилия имела пять канонерок, три вооруженных парохода, два броневых и четыре сторожевых катера.

Учитывая сложность задач по воссозданию Морских сил Дальнего Востока (МСДВ), приказом Реввоенсовета от 17 ноября 1922 года их начальником и одновременно комиссаром был назначен бывший командующий Балтийским флотом Иван Кожанов. Через месяц в Хабаровске создали походный штаб во главе с бывшим царским офицером Василием Селитренниковым.

За короткий срок им удалось собрать по крупицам по всему Дальнему Востоку оставшиеся после Гражданской войны морские силы. В итоге смогли из различных плавсредств сформировать Владивостокский морской отряд судов и Амурскую речную флотилию, а также службу наблюдения и связи, Владивостокскую отдельную флотскую (комендантскую) роту. Им же подчинялось и управление безопасности кораблевождения. Параллельно были созданы военно-морской порт во Владивостоке и его отделение в Хабаровске. Позднее историки назовут это объединение ВМФ на Дальнем Востоке Морскими силами первого формирования.

Первые операции

Несмотря на все сложности с нехваткой кораблей, организацией судоремонта и комплектования экипажей, другие трудности организационного периода, уже через четыре месяца молодой Владивостокский морской отряд привлекли к участию в боевых и исследовательских операциях.

Так, требовалось очистить побережье Охотского моря от белогвардейских банд. 25 апреля 1923 года в транспорты-пароходы «Индигирка» и «Ставрополь» загрузился отряд красногвардейцев. Из Владивостока в район поселков Аян и Охотск перебросили 819 человек, 30 лошадей, три полевые кухни, 30 повозок, оружие, включая пулеметы, а также патроны и гранаты. За два сезона охотское побережье было освобождено от белогвардейцев и банд уголовников.

Также с началом весенней навигации на разведку к берегам Камчатки и Командорским островам был отправлен посыльный корабль «Красный вымпел». Всего в том сезоне он безотказно прошел в северных широтах 11249 миль. Пройдут годы, и «Красный вымпел» станет на вечной стоянке в бухте Золотой Рог мемориальным кораблем Краснознаменного ТОФ.

3 июня 1924 года тихоокеанцы получили приказ срочно сформировать особую гидрографическую экспедицию на остров Врангеля: на этом русском острове хозяйничали иностранцы. Распоясавшиеся канадцы и вовсе подняли там британский флаг, а в летний период держали промысловую партию. В результате проведенной операции тихоокеанцы выдворили за пределы страны 14 нарушителей границы и водрузили на острове флаг СССР. Через полтора месяца корабль «Красный Октябрь» вернулся во Владивосток.

Военная мощь, поднятая со дна

Об одной военно-дипломатической миссии стоит сказать отдельно. Речь идет о кораблях и судах обеспечения, которые японские интервенты 100 лет назад, весной 1920-го, перегнали из Хабаровска в сахалинские прибрежные села Москальво и Оха. Часть из них нуждалась в ремонте, некоторые в подтопленном состоянии опустились на грунт.

Флагману Ивану Кожанову удалось добиться от японцев возращения похищенной Амурской флотилии. Корабли и транспорты подняли на поверхность, из трюмов откачали воду, а потом на буксире притащили их к месту бывшей стоянки у слияния Амура и Уссури. После капитального ремонта и установки нового оружия корабли вновь вошли в состав соединения.

За этот успех Кожанову летом 1924 года разрешили отправиться в столицу для учебы в Морской академии. Боевого товарища на посту начальника Морских сил ДВ сменил Василий Селитренников. Василий Васильевич прослужил в нашем городе еще два года, под его руководством на Камчатке и Чукотке успешно добивали остатки белых отрядов и подавляли антисоветские восстания местных жителей.

В начале 1926 года соединение в Хабаровске получило новое название – Амурская речная военная флотилия.

В середине 20-х впервые за время советской власти МСДВ получили новый (вернее, хорошо отремонтированный) сторожевой корабль «Воровский». Его переход из Архангельска на Тихий океан стал первым дальним походом молодого Красного флота Страны Советов. Сторожевик прибыл во Владивосток 19 ноября 1924 года. С него началось формирование нового боевого оперативного соединения в Японском море.

В 1931-м на «Воровском» совершил поход вдоль побережья Приморья нарком обороны Климент Ворошилов. В 1932-м на нем доставили пограничников на остров Птичий в Охотском море для подавления мятежа японских рыбаков, захвативших остров и объявивших его территорией Японии. В годы Великой Отечественной войны «Воровский» нес пограничную службу от Владивостока до Чукотки, включая Курильские и Командорские острова.

Все для защиты океанских рубежей

Следующий, второй этап формирования флота на Тихом океане пришелся на начало 30-х годов. 25 февраля 1932 года нарком обороны Климент Ворошилов подписал соответствующий план мероприятий.

Уже в мае в бухтах Золотой Рог, Улисс и Новик удалось развернуть бригаду заграждения и траления. В конце года началось формирование двух бригад подводных лодок – средних (12 «Щук») и малых (30 «Малюток»). Поскольку собственной судостроительной базы в регионе не было, сразу на трех ленинградских заводах началось их строительство. После испытаний в Финском заливе подлодки разбирались и отдельными секциями отправлялись по железной дороге во Владивосток и Хабаровск для повторной сборки.

23 сентября 1933 года на подводной лодке Щ-11 под командованием Георгия Холостякова (будущего вице-адмирала и Героя Советского Союза) был поднят в торжественной обстановке военно-морской флаг. К концу 1934-го вступили в строй все подлодки типа «Щ» и 28 лодок типа «М». А незадолго до начала Второй мировой войны флот пополнился 13 субмаринами типа «С» – «Средняя» или «Сталинец».

Подводные лодки в тот период стали основной ударной силой флота на Тихом океане. В годы Великой Отечественной несколько наших подлодок в составе Северного флота отчаянно воевали против фашистских военно-морских сил. А гвардейская Краснознаменная С-56 и вовсе стала символом доблести и славы советских моряков, теперь это мемориальный комплекс на Корабельной набережной во Владивостоке…

Также в середине 30-х годов на Дальний Восток по железной дороге с Балтики поступил дивизион из 12 торпедных катеров. Кроме того, приморские гражданские организации и предприятия передали военным шесть буксиров, три траулера и три транспорта, которые в сжатые сроки переоборудовали в тральщики и минные заградители.

Созданные новые соединения должны были прикрывать наше побережье от кораблей и самолетов потенциальных противников, а в случае необходимости совершать дерзкие рейды к чужим берегам, нападать на вражеские корабли и конвои.

Летом 1932 года из западных регионов страны в Хабаровск передислоцировали эскадрилью гидросамолетов-разведчиков (111-й особый отряд), а также истребители и бомбардировщики 19-й тяжелой авиабригады. На приморском аэродроме «Воздвиженка» разместилось 13 бомбардировщиков ТБ-1 (70-й авиаотряд). Всего в составе морской авиации насчитывалось 53 самолета.

А в начале 1932 года на старых позициях (еще царской армии) береговой артиллерии на полуострове Муравьева-Амурского и острове Русском началось оборудование шести батарей калибра 120 и 152 мм. Еще одна батарея состояла из четырех 305-мм гаубиц. Чуть позднее их дополнили три железнодорожные артиллерийские батареи, сведенные в 5-й отдельный железнодорожный дивизион. Все перечисленные подразделения объединили в составе специально созданной 9-й артиллерийской бригады береговой обороны.

Небо над Владивостоком прикрывал прибывший из Пскова 12-й полк ПВО. Гарнизон Владивостока дополнял 2-й стрелковый полк 1-й стрелковой дивизии, усиленный отдельным пулеметным батальоном.

Таким образом, численность Морских сил ДВ в начале 30-х годов составляла более 6800 человек. Местом их развертывания являлись Владивосток и частично Хабаровск. Они уже представляли собой организационно оформленный военно-морской флот и были готовы к выполнению масштабных задач на Тихом океане.

Первым командующим Морскими силами Дальнего Востока был назначен флагман флота 2-го ранга Михаил Викторов. При нем в январе 1935 года МСДВ были переименованы в Тихоокеанский флот. Так он именуется и поныне.

Справка «В»

Василий Селитренников окончил Артиллерийскую академию (1907 год), затем Морскую академию (1912). В Первую мировую войну командовал эскадренным миноносцем «Финн» и другими кораблями. В 1918 году уволился с флота в звании капитана 2-го ранга. Добровольно встал на сторону большевиков. В 1924–1926 годах являлся командиром Владивостокского военного порта и Амурской военной флотилии. Был преподавателем и заведующим кафедрой военно-морской организации Военно-морской академии.

В 1931 году его как царского офицера арестовали, присудили 10 лет лагерей. Но выпустили по амнистии. Еще несколько лет он учил будущих морских командиров. В 1937-м последовал повторный арест. 25 января 1938 года капитан 1-го ранга Селитренников был расстрелян.

Иван Кожанов встретил революцию гардемарином, вступил в партию большевиков. В годы Гражданской войны прославился в боях против белых на Волге, Каме и Каспии, заслужил орден Красного Знамени. Летом 1920 года находился в Иране в должности командира советского экспедиционного корпуса. В период подавления Кронштадтского мятежа в 1921-м стоял во главе Балтфлота. Затем был командирован на Дальний Восток. После командования Морскими силами ДВ был на дипломатической работе в Японии, учился в академии, вновь командовал Балтийским, а затем и Черноморским флотами. Осенью 1937 года контр-адмирала Кожанова арестовали, долго и жестоко пытали, а потом расстреляли. Чекистам так и не удалось сломить его волю и оговорить себя и других военморов.

Михаил Викторов был продолжателем рода морских офицеров. Образование получил в Ярославском кадетском и Морском корпусах. Во время Первой мировой служил на кораблях Балтийского флота в чине лейтенанта. После Октябрьского переворота присоединился к большевикам и вступил в ряды Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ). Был командиром эсминца «Всадник», линкоров «Гражданин», «Андрей Первозванный» и «Гангут». Участвовал в подавлении восстаний на фортах Красная Горка и Серая Лошадь, а также в Кронштадте. Командовал морскими силами на Балтийском и Черном морях, всем РККФ.

Флагмана флота 1-го ранга Викторова арестовали весной 1938 года по предложению наркома обороны Ворошилова. Под пытками он признался, что был завербован в фашистскую организацию и боролся против советской власти. В том же году его расстреляли. Но сформированный под его началом Тихоокеанский флот уже жил полноценной жизнью. Реабилитирован посмертно.

Фото из архива В. Г. Островского

Автор: Николай КУТЕНКИХ