Школьников беспокоит сохранность денег и имущества В Приморье стартовала весенняя сессия «Онлайн-уроки финансовой грамотности». Как уточнили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, это ежегодный проект Центрального банка.

Наш край принимает активное участие в проекте – в прошлом году в каждой третьей школе региона проводились онлайн-уроки финансового ликбеза.

На занятиях, которые проводят финансисты, ребята получают ответы на самые разные вопросы: как правильно пользоваться банковскими картами, защищать свои финансы от мошенников, а также сделать первые шаги в сфере инвестирования, разобраться в системе налогов и будущих пенсий.

«Подобные знания необходимы современным подросткам. На финансовом рынке становится все больше услуг, повышается их доступность, однако, чтобы грамотно ими пользоваться, каждому человеку требуется повышать уровень своих знаний. Поэтому заинтересованность школ в повышении финансовой грамотности учащихся очень важна», – отметила представитель службы Банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в ДФО Александра Агвердиева.

Всего в 2019 году в Приморье прошло 1024 онлайн-урока Банка России. По сравнению с 2018 годом количество просмотров онлайн-уроков финансовой грамотности в Приморье увеличилось более чем в 11 раз и превысило 20 тысяч.

Специалисты отмечают: финансовой грамотности сегодня учат не только в школах. Например, Банк России запустил специальную образовательную программу для малых и средних предпринимателей. А к 2021 году планируется запустить проект по повышению финансовой грамотности детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, регулятор совместно с Агентством стратегических инициатив будет ежегодно проводить олимпиады и конкурсы по финансовой грамотности для людей разных возрастов – от школьников до пенсионеров. Часть из них будет проходить в онлайн-формате.

Специалисты Банка России отмечают высокую потребность граждан в уроках финансовой грамотности, причем независимо от возраста, статуса и географии. Слушатели всегда задают вопросы. Очень часто про финансовое мошенничество: все беспокоятся о сохранности своих денег и имущества.

«Осенью прошлого года специалисты Банка России проехали по отдаленным территориям Приморья с целью выявить на местах, доступ к каким финансовым услугам есть у местного населения, умеют ли они ими правильно пользоваться, какие вопросы их волнуют, – рассказывает руководитель аппарата Дальневосточного главка Банка России Николай Рыбаков. – Проводили уроки по финансовой грамотности для школьников, общались с жителями. В каждом поселке люди делились историями о том, как их пытались обмануть, вовлечь в свои сети разного рода финансовые аферисты. Но больше всего поразила молодежь: даже в маленьких отдаленных поселках ребята могли грамотно спланировать бюджет на игре-тренажере, выбрать финансовые инструменты для вложения денежных средств и получить прибыль. А ученики 5–7-х классов без ошибок давали определение таким сложным финансовым понятиям, как инфляция, акции, облигации и другие. Возможно, здесь играет свою роль и то, что в курс обществознания в приморских школах все активнее вводят уроки по финансовой грамотности».

Справка «В»

Подать заявку для участия в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности» образовательные организации могут на сайте www.dni-fg.ru. Участие в проекте бесплатное.

Фото из архива «В»

Автор: Татьяна ЯРМОЛЕНКО