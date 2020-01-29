Наследили, натоптали? Тут мы вас и посчитали… Нынешняя зима подарила ученым «Земли леопарда» возможность снова проводить тропление амурских тигров и дальневосточных леопардов по следам на снегу.

В рамках уникального многолетнего проекта собираются ценные данные о поведении, предпочтениях в питании, степени влияния конкурентных отношений между краснокнижными кошками и многом другом, поясняет пресс-служба национального парка.

Тропление по следам на снегу – способ изучения диких животных, при котором регистрируются все виды активности зверя по ходу его движения. Юго-запад Приморского края является единственным в России местом, где возможен сбор таких данных сразу о двух редких кошках – леопарде и тигре. Необходимое условие для этого – устойчивый снежный покров. Прошлогодняя зима была полностью бесснежной, но нынешняя позволила ученым продолжить исследования.

Во время выезда в заповедник Кедровая Падь (входит в состав ФГБУ «Земля леопарда») сотрудникам отдела науки нацпарка удалось обнаружить следы взрослого самца амурского тигра. Крупный хищник ходил по долине реки Кедровой, а затем поднялся на Сухореченский хребет. Здесь специалистами была сделана важная находка – давленка, место трапезы тигра после успешной охоты на кабана. Сложность при этом представляли условия работы: непросто было распутать следы на солнечном склоне в густом кустарнике.

– Тропление в отличие от фотомониторинга дает более детальную информацию о поведении и перемещениях хищников, позволяет оценить пол, возраст и физическое состояние их жертв, описать приемы охоты, а также позволяет сравнивать эти данные по тиграм и леопардам, – рассказывает Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда». – Предварительные результаты многолетних троплений показывают, что тигры предпочитают охотиться на кабанов. Это же подтверждается и результатами анализа питания по экскрементам. Леопарды же чаще добывают пятнистых оленей и косуль. Также мы не фиксировали случаев целенаправленного и долговременного преследования леопарда тигром – более крупным хищником.

Во время наблюдений специалисты пока ни разу не сталкивались с ситуацией, когда тигр отпугивал бы леопарда с давленки. В целом с ростом популяций двух редких кошек закономерно встает вопрос о том, хватает ли пищи обоим хищникам, а также каково влияние межвидовой конкуренции на состояние популяции леопарда. В настоящее время не выявлено отрицательного влияния тигра на численность леопарда. Тигры чаще перемещаются по долинам рек, а следы пятнистых кошек больше отмечаются на крутых, изрезанных склонах и скалах, где они находят укрытия, в том числе для того, чтобы спрятать свою добычу.

Важно, отмечают ученые, что поголовье тигра и леопарда увеличивалось одновременно. Это подтверждает, что конкуренция пока не оказывает негативного воздействия на пятнистого хищника.

Каждый новый снегопад открывает новые страницы скрытной жизни краснокнижных кошек. Важно, чтобы снега не выпало слишком много, что может создать проблемы для диких копытных.

Фото предоставлено ФГБУ «Земля леопарда»

Автор: Отдел новостей «В»