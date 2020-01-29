Для мышей и крыс устрашения: коты в штатном расписании музеев Традиция использовать кошек для защиты ценных экспонатов от грызунов берет начало с незапамятных времен, а в некоторых крупнейших музеях мира хвостатые охранники являются полноценными рабочими кадрами и получают официальную «зарплату» в виде корма и ухода, рассказывает Культурология.ру.

Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)

Сеть подвалов Эрмитажа представляет собой настоящий подземный город. Общая протяженность его коридоров – более 20 км, и в них живет свой «народ» – эрмитажные коты. Начиная с 1960-х хвостатым защитникам культурного достояния определен лимит численности – их около 50, и все имеют свои права и обязанности. Традиция держать во дворце котов идет еще от Петра I, именно он привез из Голландии кота Василия и поселил его в Зимнем дворце (тогда еще деревянном). Петр же издал особый указ «иметь при амбарах котов для охраны таковых и мышей и крыс устрашения». Следующий шаг сделала Елизавета Петровна, она повелела: «Сыскав в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших 30 котов, удобных к ловлению мышей, прислать в С.-Петербург ко двору ея императорскаго величества». Екатерина II кошек не любила, но необходимость в их присутствии понимала, поэтому повелела запустить их в новое здание Зимнего дворца, где те успешно прижились. Тогда же им было присвоено официальное звание «охранников картинных галерей».

Еще раз котов завозили в Ленинград после снятия блокады, так как в осажденном городе их практически не осталось и грызуны стали настоящей проблемой. В 60-х годах эрмитажные коты сильно расплодились, и бороться с мышами попробовали новыми способами. Оказалось, что никакие новинки, технические и химические, не справляются с задачей настолько хорошо, как кошки, так что пришлось вернуть их в подвалы Эрмитажа.

Британский музей (Лондон)

Британская кошачья служба охраны выглядит скромнее – всего шесть котов, зато все они зачислены в штат официально, получают зарплату в £50 в год на еду и туалет. Кроме того, котам бесплатно выдается униформа: желтый шейный бант. Правда, мудрые англичане не перекармливают «кадры», чтобы у тех был стимул выполнять свои должностные обязанности. Борцы с грызунами иногда сопровождают охранников во время ночных патрулей. А один из котов, Майк, на протяжении 20 лет, с 1909-го по 1929-й, ежедневно дежурил у входа в музей и стал настоящей достопримечательностью. После смерти бессменного стража в газетах даже печатали некрологи.

Площадь Торре Арджентина (Рим)

Этот музей под открытым небом охраняется котами по необходимости. Когда в начале XX века археологи начали на этом месте раскопки, обнаружив остатки старинного форума, из вскрывшихся щелей и отверстий на площадь хлынули полчища грызунов. Для борьбы с ними срочно прислали «десант» из нескольких десятков котов. Хвостатые с заданием справились довольно быстро и остались жить на «зачищенной» территории. Сегодня раскопки превратились в официальный музей, а для котов построен приют, он содержится на деньги городского бюджета и пожертвования. Точного количества котов, обитающих на площади, никто не знает, но они по праву пользуются у горожан и туристов большим уважением.

Мемориальный музей Исса Кобаяси (Нагано)

Кот Сора «трудоустроился» сам: просто стал регулярно появляться в музее и дежурить в выставочных залах. И почти сразу получил официальный статус «специального директора». Дело в том, что в творчестве великого японского мастера поэзии Исса Кобаяси коты занимали очень важное место – им посвящено более 300 стихотворений, поэтому присутствие Соры в доме-музее не отвлекает посетителей, а, наоборот, создает необходимый настрой.

Дом-музей Эрнеста Хемингуэя (США, Флорида)

В 1935 году писателю подарили котенка, он назвал его Сноубол (Снежок). Кот обладал уникальной особенностью: имел по шесть пальцев на передних лапках. Сегодня в Доме-музее Хемингуэя живут аж 40 потомков Снежка. Его «изъян» передался им по наследству – все коты шестипалые. Живут они в музее в свое удовольствие: гуляют где хотят и могут даже валяться на раритетной кровати писателя, ведь с недавних пор они считаются национальным достоянием, представляющим «историческую, общественную и культурную ценность».