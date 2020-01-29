Откровения Пьехи Он сменил имя в младенчестве, фамилию – в детстве и опустился на дно, чтобы вернуться к жизни

Стас Пьеха предельно откровенен с публикой и с журналистами. Он честно рассказал о том, как боролся с опасными привычками в своей жизни, пользовался ли бабушкиными связями и как складываются отношения с сыном – пятилетним Петром.

О Стасе как о музыканте большинство людей узнало после телевизионного шоу «Фабрика звезд», в котором он принял участие. После этого было множество съемок, хитов, альбомов, ТВ-проектов. Он только что отметил 15-летие творческой деятельности, а впереди – другая дата: собственное 40-летие.

Откровения

– В нашем шоу-бизнесе не принято говорить о своих болезнях, а тем более о пагубных привычках, зависимостях. Зачем вам такая откровенность?

– Да, многие артисты создают некий глянцевый образ и сами же начинают в него верить. Я же, напротив, от всех образов избавляюсь и стараюсь ничего о себе не придумывать – так мне самому легче. Люблю честных людей и сам стараюсь быть таким же. Поэтому мне не стыдно делиться даже тем негативным, через что я прошел, и если ко мне обращаются за советом, опытом, помощью, я с удовольствием ее оказываю. Особенно когда это напрямую связано с тем, чем я занимаюсь сейчас, – с лечением наркозависимых. У меня уже на протяжении пяти лет функционирует медицинский наркологический центр.

– А вам самому что помогло избавиться от зависимости?

– Для начала надо сказать, что я употреблял наркотики 22 года – с 12 и вплоть до 34 лет. До того момента, когда у меня случился инфаркт. Обычно в этой ситуации человек или гибнет, или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна – для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда думал, что умру. Я был на гастролях, врачи диагностировали инфаркт, невероятно высокое давление. Мне что-то капали, суетились, созванивались с другими врачами – было чувство, что висишь на волоске… С этого момента я понял, что, наверное, дальше шансов в эти игры играть нет: если уже был инфаркт, то второй раз все может кончиться печально. Я позвонил своей знакомой, попросил ее приехать в мою квартиру, выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С этого момента началась моя тотальная трезвость.

Дело не в Эдите

– Вы – внук одной из самых известных и популярных советских артисток Эдиты Пьехи, ваша мама Илона Броневицкая – тоже известная певица. Вы всегда были окружены музыкой. При таком раскладе был шанс выбрать другую профессию?

– Разумеется, был. Но я пошел путем наименьшего сопротивления, потому что для меня органичнее всего заниматься тем, что окружало меня с детства, – музыкой. Ведь кроме бабушки у меня были музыкантами дедушка и бабушка по отцовской линии, мама и папа, отчим, прабабушка. То есть дело тут не в Эдите, а в том, что абсолютно все мои родственники так или иначе связаны с музыкой: сочиняли, слушали, играли. И я всегда при этом присутствовал. Правда, как-то решил, что буду заниматься психологией или чем-то там еще, но в конечном счете все равно победила музыка.

– «Фабрика звезд» была отличным шансом и стартом. Признайтесь, вы туда по блату попали?

– Я прошел кастинг наравне с остальными участниками и честно попал на «Фабрику». И пошел я туда от безысходности. Мне «Фабрика звезд» как шоу была не особенно близка. Но в тот момент я находился в тупике. У меня была одна альтернативная группа, мы играли рок, также я работал в ансамбле «Пелагея» с Пелагеей, которой тогда было лет 16. Еще подрабатывал в ресторане, пел. Пробовал себя во всех жанрах. Но, естественно, мечтал быть сольным артистом. А у меня все никак не выходило… Хотел рвануть с этой своей альтернативной группой – не получилось. С Пелагеей года через полтора расстались, потому что у них изменилась программа и концепция. А в ресторане я, разумеется, петь не хотел. Все мои проекты застопорились, и тогда я впервые в жизни согласился на какую-либо публичность, на которую у меня с детства была аллергия…

Дела семейные

– Семья вам как-то помогала? Материально, по крайней мере?

– Финансовых бонусов от бабушки или от мамы никаких не было, и мне смешно, что люди до сих пор мне это приписывают. У меня был бонус доверия определенного поколения к моей фамилии, и при этом был хейт (ненависть. – Прим. ред.) молодого поколения. Многие говорили, что мне все досталось благодаря Эдите: «бабка продвинула», «бабка вложила», «бабка позвонила». Но никто никогда никуда не звонил, не продвигал, ничего такого не было. В какой-то период моей жизни я был, кажется, готов поубивать всех, кто меня доставал подобными заявлениями. Но с годами ты смиряешься и понимаешь, что у каждого своя данность. И минусы артистической семьи в том, что к тебе относятся предвзято, приходится постоянно разрушать стереотипы.

Наполеон на час

– Это байки или действительно вас сначала назвали Наполеоном?

– Наполеоном я пробыл всего несколько часов своей жизни. А потом меня все-таки переназвали более привычным для наших реалий именем Станислав. Имя Наполеон мне хотели дать, потому что в роду моего отца-литовца многие мужчины носили это имя и надо было отдать дань традиции. А вот Эдита всегда мечтала, что, если родит сына, назовет его Станиславом – в честь отца, которого очень любила. Но так как она родила дочь, то это имя дали мне, внуку. Даже не знаю, как бы на моей судьбе отразилось наличие имени Наполеон… За фамилию Пьеха я и так часто испытывал моральное давление от сверстников… А за имя Наполеон, наверное, испытывал бы еще и физическое! (Смеется.) А еще до семи лет я носил отцовскую фамилию Герулис. Вполне допускаю, что с такой фамилией я мог бы и не стать артистом… Но в семь лет мне было решено дать фамилию Пьеха – просто потому, что в этом роду больше не осталось продолжателей.

– Не могу не спросить, но везде в Интернете обсуждается тема вашего отца. Вы ему помогаете? Общаетесь? Видитесь?

– Мы очень редко созваниваемся. Но ежемесячно я ему отчисляю деньги, у меня стоит автоплатеж. Вообще, у меня стоит очень много автоплатежей для близких. Так что если у меня мало работы в месяц, то я могу легко остаться без денег. А когда у меня проходят концерты в Прибалтике, я всегда обязательно приглашаю на них отца.

Ради сына

– Вам самому сложно быть отцом?

– Точно могу сказать, что я, конечно, поторопился с рождением ребенка. Ведь прежде, чем заводить ребенка, надо сначала сделать лучше самого себя. Я вот сейчас пожинаю плоды этого. Ни в коем случае не рекомендую людям делать так же! Но, участвуя даже косвенно в воспитании сына, я понимаю: только став добрым, хорошим и умеющим понимать других человеком, я смогу ему что-то дать. Потому что никакие суррогаты, никакие «якобы» не подходят: ребенок все очень чувствует. И тогда ты либо становишься лучше, либо проигрываешь. Я сейчас стремлюсь стать для своего сына достойным родителем, тем человеком, к которому он всегда может обратиться за советом и помощью, который его поддержит в любой ситуации, которому он будет доверять и на которого будет равняться.

– При разводе с супругой вы остались друзьями?

– С Наташей у нас хорошие дружеские отношения, мы периодически переписываемся по каким-то вопросам, связанным с сыном, а можем и просто так что-то обсудить. Я могу с ней поделиться чем-то интересным, что происходит в мире. После разрыва, когда мы только-только разошлись, разумеется, у нас был сложный этап, но сейчас отношения наладились, все мирно и спокойно.

– Вы строгий отец?

– Вряд ли… Я не ругаю Петю никогда, да и он не делает сейчас ничего такого, за что я мог бы его ругать или что я хотел бы ему запретить. К тому же мы с сыном не так уж и часто видимся, потому что на данный момент он вместе с мамой живет в городе Пушкине под Петербургом. Наталья приняла решение, что сейчас сыну будет там лучше. Но в любом случае для сына в Москве строится дом, у них тут есть и квартира, и я бы очень хотел, чтобы в скором времени Петя и Наташа перебрались в Москву, чтобы я мог чаще видеться с сыном.

– Главный принцип воспитания для вас?

– Я не имею такого уж большого опыта в воспитании детей, но у меня есть друзья, которые успешно воспитывают большое количество детей. Из их опыта я точно знаю, что главное в воспитании – это общение с ребенком, сколько бы лет ему ни было. Причем неважно, полчаса вы можете уделить ему или 15 минут, но это должен быть полностью конструктивный диалог, в котором вы учитываете его потребности, нужды и желания. В этом разговоре вы должны дать искреннюю обратную связь, причем так, как будто вы разговариваете с самим собой, только маленьким. И вот этот осознанный контакт – с любовью, вниманием, пускай недолгий – должен быть ежедневно. Мой друг, например, каждый день рассказывает своим детям, как он провел день, кто на работе как с ним разговаривал и так далее. И постепенно дети начали рассказывать ему тоже все, что у них происходит в жизни. Между ними возникло полное доверие, чувство защищенности, безопасности. Понимание того, что я любим, у меня есть человек с опытом, который мне поможет. Таким образом формируется здоровая, интеллектуальная, уверенная в себе личность.

Фото из личного архива Стаса Пьехи (ИА «Столица»)

Автор: Валерия ХВАЩЕВСКАЯ