Чего ж мы злые-то такие? А потому что глупые… Хамство в соцсетях – удел неудачников

Одна моя дальняя родственница, когда-то активная участница всевозможных соцсетей, решила окончательно и бесповоротно отказаться от интернет-общения.

– Вежливого хамства они не понимают, а их терминологией я не владею. То есть владею, конечно, и могу где-нибудь в сердцах в разговоре применить крепкое слово, но демонстрировать это еще в письменном виде... Нет, это мне не по силам, – жаловалась Светлана на своих собеседниц после особо ярых сетевых дрязг.

Зная ее ситуацию, я прекрасно осознаю, что далось ей прощание с сетевыми посиделками ой как нелегко. В довольно зрелом возрасте, когда уже с новыми людьми сходиться непросто, она сменила Дальний Восток на российские юга. Так что на новом месте жительства круг ее общения состоял из домочадцев и пары коллег по школе, куда она устроилась работать. Другое дело – местный женский форум. Она в нем, к слову, активно общалась еще до переезда. Скажу больше: именно благодаря собеседницам с форума Светлана несколько лет тому назад и выбрала этот город для своей семьи. Так что для нее залезть в сеть с чашкой чая все равно что для кого-то другого к соседке поболтать заглянуть. Более того, порой их форумские посиделки переносились в реальную жизнь – в кафе сходить или на шашлыки выбраться.

С микоза до «понаехали тут»

В тот раз она влезла в диспут, посвященный… грибку ног. Спросите, какая связь между микозом и толерантностью в Сети? Скажу честно: запутанная. Но обо все по порядку.

Речь зашла о необходимости носить сланцы в бассейнах и прочих общественных помывочных. И ведь что самое интересное, оппонентов у нее в той дискуссии не было. Все сходились во мнении: да, надо! Потом вполне логично беседа перешла на противогрибковые препараты, на микологов – грамотных и не очень. Затем как-то незаметно на местные косметические салоны. Якобы одна из собеседниц посещает с некой докторшей одного и того же косметолога и уже на этом основании отвечает за ее профессионализм (логика в заявлении отсутствует в принципе, но суть не в этом). Другая ей заявила, что знает этот салон и косметолога того тоже знает и ничего хорошего, мягко говоря, сказать не может, потому как образование у того косметолога – восьмилетка и больничные коридоры со шваброй и тряпкой, да и у нее самой (косметолога то есть) физиономия не рекламная. На что в ответ получила: да тебе с твоей мордой уже никакой ботокс не поможет! Как выяснилось, при обсуждении присутствовала родственница того самого косметолога. Слово за слово, и в разборки втянулись все, кто был в тот момент на форуме. Светка, пацифистка в сути своей, попыталась призвать собеседниц к миру, за что и сама отхватила: мол, а ты вообще понаехавшая, тебя не звали ни в беседу, ни в город. И так далее, в стиле «дура ты, и коза у тебя дура». Причем ругались те самые, кто несколько лет тому назад активно зазывал ее переезжать и советами помогал обустраиваться на новом месте. В результате, когда в ветку заглянул местный администратор, банить можно было уже всех.

– И ведь, что интересно, я с ними завтра встречусь в магазине, а они со мной заговорят как ни в чем не бывало. И даже удивятся, если увидят, что я обиделась, – вздыхает Светлана.

А была ли учительница?

Форум, где обидели мою знакомую, лишь пример из тысячи. Агрессия в Интернете – дело, в общем-то, обычное. Один мой знакомый эстет утверждает, что блуждание в комментариях к политическим сюжетам в одном из популярнейших видеохостингов сродни валянию в грязи, после этого непременно хочется в душ отмыться.

Действительно, побродишь по комментариям (и вовсе для этого не нужно искать политические сюжеты, любые пойдут – и про пенсии, и про медицину, и про школы, и даже про туризм) и только удивляешься: до чего народ у нас агрессивный.

Да вот хотя бы из последнего: скандал вокруг ситуации в уссурийской стоматологии, где якобы врач сломал женщине руку. Сначала народ дружно набросился на врача. После того как в СМИ появилась новая информация, остракизму подвергли уже женщину. И думается мне, что и в первой, и во второй моральной порке по большому счету участвовали те же самые граждане.

Или другой, вовсе уж безумный эпизод с покупающей себе белье учительницей. В одном из российских городов якобы мамаша школьницы, увидевшей, как их учительница покупает нижнее белье, потребовала уволить педагога, «поскольку таким не место в школах». Вся эта ситуация, честно говоря, напоминает жесткий троллинг, поскольку тема учителей в публичном пространстве уже набила оскомину. Отсюда вопрос: на самом ли деле нашлась сумасшедшая, сомневающаяся в праве педагогов носить (а следовательно, и покупать) нижнее белье? Если даже и так и мамаша действительно, как говорится, больна на всю голову, ни она, ни тем более ее дочь не заслужили тех эпитетов, которыми их наградили в Сети.

Все вышесказанное наводит на мысль: с появлением Интернета агрессии и хамства стало в разы больше! Их невероятно много именно в Сети. Что, в общем-то, объяснимо: на расстоянии и хамить безопасней, и писать гадости определенно проще – в глаза при этом смотреть не надо. Смелости придает и тот факт, что адресат – человек вам незнакомый и вряд ли вы с ним когда-нибудь в жизни пересечетесь. Ведь логично?

Обругал тебя, потому что недоволен собой?

Впрочем, у специалистов по человеческим душам иная точка зрения на ситуацию.

– Агрессия была всегда, – рассуждает психолог Екатерина Тихонова. – Она изначально присутствует в человеке. Даже маленький ребенок на полученную неприятность отвечает агрессией, он может укусить, ударить, замахнуться. Жизнь сложная, и время от времени она обязательно предоставляет нам поводы для недовольства. Этакое минное поле: никогда не знаешь, где заложена очередная пакость, но периодически на нее наступаешь. А злость – это всего-навсего наша реакция на то, что нам не нравится в нашей жизни, в нашем окружении и даже в нас самих. Из-за того что человек недоволен самим собой (или своим окружением), он непрерывно копит в себе гнев. Но, так как постоянно держать в себе агрессию сложно и неприятно, всегда есть стремление осознанно или неосознанно от нее освободиться. И тогда человек находит внешние поводы. Это может быть дама, ненароком занявшая приглянувшееся ему место на стоянке возле супермаркета. Или незнакомец на форуме, чье мнение, например, об уровне зарплат в их общем городе не совпадает с его собственным. Это было всегда. Другое дело, что с появлением соцсетей изобилие неконтролируемой агрессии в нашей жизни стало очевидным. Раньше, допустим, гражданин орал дома на своих близких или на улице хамил прохожим. А с появлением Интернета у него появилась возможность демонстрировать свое хамство гораздо большей аудитории, – считает психолог.

Смотрите, что получается: есть некий гражданин, недовольный работой, отношениями с руководством, зарплатой, нескладывающимися отношениями с женщинами. Он недоволен своей жизнью настолько, что агрессия буквально выкипает из него, как вода из забытого на плите чайника. Он не идет в спортзал побить грушу (или как еще можно привести свои эмоции в порядок?), он садится за компьютер и нападает на вас только лишь потому, что вы считаете, что новогодние каникулы лучше провести где-нибудь на местных (отечественных) горнолыжных базах, нежели отправиться на тайские пляжи. И вот вы уже нищебродка с кучей дополнительных нецензурных эпитетов. И, скорей всего, только лишь потому, что самому ему в ближайшее время отдых не светит ни на пляжах, ни в горах.

– С другой стороны, если агрессию держать в себе под жестким контролем, то это может привести к разрушению, – продолжает рассуждать Екатерина Тихонова. – Например, к болезни. К тяжелой болезни. У кого-то концентрированная агрессия может спровоцировать психоз. А кто-то, спасаясь от постоянной раздражительности и пытаясь расслабиться с помощью алкоголя или наркотиков, попадает в зависимость.

Вам такое надо? Может, и в самом деле выплеснуть гнев в пространство и жить дальше? Можно, но в этом случае ждите, что вам обязательно прилетит нечто подобное в ответ. А оно непременно прилетит. Доказано не единожды.

И ведь что примечательно: люди хамят безапелляционно, будто вещают истину в самой последней инстанции.

– А вот это по причине отсутствия у нас мудрости. Нас с детства учат: сначала разберись в ситуации, а после уже высказывай свое мнение. Мы с пеленок слушаем сказки про то, что добрым и справедливым быть хорошо и правильно. Мы поем песню про «поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется».

И ситуативно мы осознаем, что агрессии нужно избегать. Умиляемся, когда слышим трогательный рассказ, испытываем сострадание. Осознаем, что сначала нужно разобраться, кто прав, кто виноват, и только после уже выносить вердикт.

А в итоге что? Возникает конфликтная ситуация, и мы, не разобравшись в ее сути, выплескиваем свою агрессию в адрес якобы виновного. Мы ведем себя словно дождевые червяки – на голой примитивной реакции: ткнули – сжался, ткнули – сжался. Так и мы: провокация – гнев. Похоже, те добрые сказки, которые нам читали в детстве, не зацепились внутри нас, не стали нашим глубоким убеждением, – разводит руками Тихонова.

Получается, мы не просто в большинстве своем агрессоры, мы еще и неумные, мягко говоря? А учитывая, что злость не что иное, как то же проявление глупости, мы, выходит, злые дураки в квадрате?

– С агрессией можно и нужно работать, – считает психолог. – В идеале это должны были сделать еще ваши родители. Добрые, позитивные мама с папой сглаживают проявляющиеся приступы детской агрессии и своим примером показывают, что к людям нужно относиться добрее, что свой гнев нужно успокаивать, учиться воспринимать мир позитивно. Если родителям в вашем детстве было не до этого или они сами давали волю гневу и в итоге из вас выросло то, что выросло, то свой позитивный настрой приходится формировать самим. Тут главное осознать, что гнев – это проблема, с которой нужно и можно бороться. Вроде бы не так сложно понять: все страдают, у каждого есть свои проблемы, с которыми он справляется или пытается справиться. И чего, казалось бы, проще: просто желать всем добра. И многие даже доходят до этой истины. Но не справляются с эмоциями – те прут, а у людей не хватает тренировки с ними совладать. Это было, и это будет, пока мы не займемся самовоспитанием.

Фото с сайта pixabay.ru

Автор: Лика ТКАЧЕНКО