«Хорошо, что это стало известно…» Обзор писем «В»: отклики на материалы нашей газеты приходят и через два года, и через десять лет

Письма в редакцию «В» приходят постоянно. Они очень разные и по тематике, и по объему, и по настроению. Очень радует, что количество посланий не убывает, даже растет. Люди делятся историями из жизни – своей, своих близких, друзей, знакомых, своими наблюдениями и переживаниями, и мы регулярно публикуем отрывки из этих писем, давая слово читателю.

В этот раз большую часть обзора корреспонденции мы посвятили вашей реакции на газетные материалы. И начнем с очень важного для нас, можно сказать, знакового письма.

Времен связующая нить не рвется

В газете «Владивосток» за 11 апреля 2018 года вышел материал «В списках пропавших без вести больше не значится». В наше издание обратились поисковики из волгоградского военно-патриотического отряда «Курган». Они рассказали, что весной 2017 года во время ежегодной «Вахты памяти» нашли останки 11 бойцов. Незахороненных и безымянных воинов они обнаружили неподалеку от бывшего поселка Зеты (сейчас это поселок Северный, что расположен всего в 20 километрах от Волгограда). Во время Сталинградской битвы здесь шли жестокие бои. В них погибло около 200 тысяч советских солдат и офицеров.

Для того чтобы выяснить имена найденных 11 человек, поисковикам пришлось провести большую и кропотливую работу. У большинства погибших не сохранились документы и «смертные» медальоны.

Была только одна зацепка. Рядом с останками «курганцы» нашли печать 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии. В военном архиве поисковикам удалось выяснить состав полка и имена погибших в этом районе. Так они узнали, что среди павших героев был Григорий Георгиевич Казин. Пробив его по базе архивных данных сайта ОБД «Мемориал», поисковики установили, что служил Григорий Казин в звании лейтенанта помощником начальника штаба 760-го стрелкового полка 208-й стрелковой дивизии. В 1942-м он пропал без вести под Сталинградом.

Также удалось выяснить, что Григорий Георгиевич был женат, а супруга его, Слепышева Л.К., жила во время войны во Владивостоке на улице Пушкинской, в доме 33. Это была вся информация, которой располагали поисковики. Не было даже уверенности в том, что Григорий Казин жил во Владивостоке. Ведь призывался он на фронт Хабаровским военкоматом.

Газета «Владивосток» опубликовала эту информацию. Мы надеялись, что кто-то из родственников или знакомых Григория Казина, проживающих в приморской столице, все же откликнется. Но обратной связи не последовало, и наш журналист Наталья Гречина стала искать родственников погибшего под Сталинградом героя в Хабаровске. Через социальные сети она отправила всем жителям Хабаровска с фамилией Казин письмо со ссылкой на материал «В».

То, что одним из первых на наше сообщение откликнулся хабаровчанин Михаил Казин, который оказался правнуком Григория Георгиевича, сыном его внука Юрия Казина, стало для нас полной неожиданностью и огромной гордостью. Мы их нашли! (Материал с подробностями этой истории был опубликован в следующем номере «В» – за 18 апреля 2018 года.)

Точно такие же чувства мы испытали, когда в конце минувшего года получили еще один отклик на эту публикацию. Пришел он от Нины Сергеевны Самойловой.

«К сожалению, о статье про Григория Казина узнала недавно и совсем случайно, – пишет нам читательница. – Мне сообщила о ней вдова двоюродного брата моего мужа, считая, что мы, конечно же, видели статью. Но мы ее не видели. Мой муж – племянник Слепышевой Любови Кузьминичны (жены Григория Казина. – Прим. ред.). В настоящее время единственный живой племянник. Еще не читая статью, он сказал, что у сына Любови и Григория есть внук. Вы нашли его. Мы об этом тоже прочитали. Хотелось бы найти их контакт для связи.

Мы перебрали домашние фотографии, но, к сожалению, фото самого Григория Георгиевича у нас нет. Сейчас пытаюсь забрать старые фото у вдовы племянника мужа, возможно, что-то есть там. Хотя муж уверен, что Любовь Кузьминична перед смертью уничтожила все, что никому не будет интересно.

От себя могу добавить, что в свое время я расспрашивала Любовь Кузьминичну о ее муже. Он был преподавателем физкультуры в ДВПИ. У нее в альбоме даже была какая-то фотография с какого-то спортивно-студенческого мероприятия. Однажды я была в музее ДВПИ и пыталась отыскать его фамилию среди довоенных спортсменов, но увы…

Сама Любовь Кузьминична в ДВПИ не преподавала, она окончила строительный факультет и работала в какой-то строительной организации, которая построила дом на ул. Жертв революции (ныне Луцкого), 16 и выделила ей двухкомнатную квартиру. Там она прожила до самой смерти. А на Пушкинской они жили, скорее всего, в квартире, полученной Григорием Георгиевичем.

Мой муж в детстве бывал у них в этом доме «с шахтой». Соседями у них была семья А. Стоценко (может быть, Стаценко), по-моему, одного из первых докторов технических наук в ДВПИ. Его дочь Елена Алексеевна Стародумова, доктор филологических наук, мой куратор во время учебы в ДВГУ, рассказывала, что знала Любовь Кузьминичну, ее сына и всех приходивших к ним в гости, в том числе и моего будущего мужа (правда, скорее всего они поселились в этом доме после войны).

Я не думаю, что найдутся еще те, кто помнит самого Григория Георгиевича. Уж больно много времени прошло с тех пор. Очень жаль, что все стало известно так поздно. Но хорошо, что стало известно».

А нам вдвойне приятно, что наш материал, посвященный памяти наших земляков, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, оказался не только интересен, но и полезен читателям. Особенно в преддверии 75-летия Великой Победы.

«Улица моего отца»

Отличительной чертой газетных статей является их долгая жизнь. Иногда приходят отклики на публикации, которым несколько лет, а то и десятилетий.

Так, в конце прошлого года в редакцию поступил отклик на материал, опубликованный в номере «В» за 26 мая 2010 года. Статья «Улица моего отца» была посвящена Игорю Ивановичу Стрельникову, сыну Ивана Ивановича Стрельникова – героя советско-китайского конфликта на острове Даманском в марте 1969 года, который погиб в бою с хунвэйбинами.

«Дело в том, что его разыскивает брат из Новосибирска Субботин Олег Анатольевич», – пишет нам читатель и просит подсказать, как связаться с героем статьи, если это возможно.

К сожалению, с момента написания материала прошло 10 лет и контактов в редакции не сохранилось. Мы надеемся, что Игорь Стрельников пребывает в добром здравии и эта статья будет им прочитана. Контакты Олега Субботина есть в редакции «В».

«Читальный зал» отправил за книгами

Уже почти три года живет на страницах «В» рубрика «Читальный зал», в которой мы публикуем произведения дальневосточных авторов, иногда в виде отрывков, иногда полностью. Рубрика очень полюбилась нашим читателям. А сами авторы текстов заслужили законный интерес к их творчеству.

«Добрый день, уважаемые сотрудники редакции газеты «Владивосток»! – пишет нам читательница В.В. Уварова. – В праздничные дни, пользуясь возможностью, пробежалась по книжным магазинам в центре города, хотела прикупить книги Ивана Панкратова «Бестеневая лампа» и Юрия Крутских «Камрань». Выдержки из их произведений прочитала в вашей газете, которую выписываю с 1997 года. Так вот, Панкратова вообще не нашла, а Крутских стоил 1000 и 1200 рублей!» Далее В.В. Уварова сетует на дороговизну современной книжной продукции и политику книготорговцев с их немыслимыми накрутками…

Мы связались с Юрием Крутских и передали ему просьбу нашей читательницы приобрести его книгу напрямую, без магазинной наценки. Писатель охотно откликнулся, и теперь в личной библиотеке нашей землячки есть повесть «Камрань» с автографом автора. А мы очень рады, что страницы «В» служат жителям Приморья проводником в мир региональной литературы. Тем более таким активным и разбирающимся.

«Отслеживаю новинки по истории Владивостокской крепости (В. Калинин с авторами), военной авиации ТОФ (Я. Ливанский, «АвиаПоиск»), интереснейшие исследования у биолога Г. Юдина, – продолжает В.В. Уварова (очень жаль, что вы не расшифровали свои инициалы). – По советскому пребыванию во Вьетнаме у меня небольшая подборка (мой отец работал на танкере-снабженце Приморского пароходства в Индийской эскадре, которую усиливали накануне введения советских войск в Афганистан)…»

От себя можем заверить, что рубрика «Читальный зал» продолжит публиковать интересную прозу наших земляков.

Варвары среди нас

А следующее послание из нашей почты можно назвать просто криком души.

«Порой кажется, что человечество стало деградировать с ужасающей скоростью: люди уничтожают зеленое убранство вокруг, загрязняют экологию отходами, забивают мусором реки, озера и даже океаны, – пишет наш неравнодушный читатель Геннадий Ястребов, ветеран труда Приморского края. – Приходится читать о том, как гигантские фермы с животными без всяких очистных сооружений травят нашу глубинку. Но земля наша – живой организм, начало всех начал, и терпение этой живой системы небесконечно. Об этом необходимо помнить всегда и всем. Иначе мы уже превращаемся в население варваров.

С возмущением читаю новости о разграблении исторических памятников города. О том, как одни дикари сдают в металлолом уникальные элементы исторических сооружений, а другие – спокойно принимают. Читаю о таком же хищническом отношении к люкам, которые тоже массово переводят в разряд металлолома.

Администрация Владивостока в свое время построила замечательный детско-спортивный комплекс на проспекте «Красного знамени», 133 с прекрасной хоккейной площадкой. Спасибо за то, что она поддерживает этот комплекс в порядке. Но кто-то раз за разом выламывает доски из ограждения хоккейной коробки. Что в голове у этих варваров?

А что творят крушители в наших домах? Исковерканные, вырванные почтовые ящики, испачканные, размалеванные стены, новейшие лифты постоянно уродуются изнутри и снаружи. Например, в доме на «Красном знамени», 133/2 кто-то постоянно выводит из строя лифт. Мало того что зеркальные кабины обезображены надписями, бессмысленной мазней, так эти дикари вдобавок вырвали кнопки вызова лифта на этажах. Как пожилому человеку быть или инвалиду?

Все эти ужасающие примеры приводят в состояние шока.

История человечества знает немало примеров, когда варвары и дикари получали настоящую небесную кару в ее вполне физическом воплощении. И вполне заслуженно. Уверен, что сотворенное человеком зло рано или поздно к нему возвращается в еще более жесткой форме…»

Ну а мы надеемся, что до небесной кары не дойдет, мы сами справимся с городскими варварами и дикарями посредством закона и общественного порицания. Цивилизованных и адекватных людей большинство, а варваров единицы. Просто их «деятельность» всегда заметнее. Спасибо вам, дорогой читатель, за ваше неравнодушие!

Благодарим всех авторов писем, которые мы получаем. Для нас это отличный показатель работы. Когда наши материалы находят отклик в обществе, это означает, что трудимся мы не зря.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ