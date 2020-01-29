Война и мир красного атамана Он громил белогвардейцев и интервентов и попал под репрессии соратников

Красный атаман, освобождавший Владивосток от белогвардейцев, пал жертвой репрессий. Реабилитирован посмертно

Сто лет назад, 31 января 1920 года, приморскими партизанами без единого выстрела Владивосток был освобожден от белых во главе с колчаковским ставленником генерал-лейтенантом Розановым. Эта операция была продолжением активных действий уссурийских партизан и стала хоть и промежуточной, но убедительной победой красных над белогвардейцами и интервентами в ходе Гражданской войны на Дальнем Востоке…

В номере за 17 июля 2019 года в материале «Главный бой красного атамана» наша газета рассказала о произошедшем сто лет назад в Сучане восстании партизанских отрядов под командованием уссурийского казака Гавриила Шевченко. Сегодня «В» заканчивает рассказ о легендарном, но практически забытом ныне героическом атамане. На сей раз речь пойдет о событиях зимы 1920 года и дальнейшего периода, главным героем которых он являлся. Поможет нам в этом краевед, военный историк, сотрудник Военно-исторического музея ТОФ подполковник запаса Юрий Сыромятников.

Эхо колчаковских поражений

К концу 1919 года в Западной Сибири Красная армия под командованием Михаила Фрунзе и сменившего его Владимира Ольдерогге (бывшего генерал-майора царской армии) перешла в наступление. Нанеся мощные удары, она полностью разбила войска адмирала Александра Колчака.

В Восточной Сибири сопротивление оказывать было уже некому. Боеспособными оставались лишь бригада генерал-лейтенанта Владимира Каппеля и дивизия генерал-майора Викторина Молчанова. Они с боями вырвались из нескольких окружений, прошли по льду Байкала и в конце зимы 1920-го приходили в себя и залечивали раны в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) и Чите. Затем через Забайкалье и Маньчжурию отправились в Приморье и воевали еще до октября 1922 года.

Во Владивосток в ту пору стекались представители дворянских фамилий, богачи времен империи и Временного правительства, авантюристы и проходимцы всех мастей, бежавшие на восток от наступавшей Красной армии.

В самом Владивостоке с 18 июля 1919 года по 31 января 1920-го власть была в руках начальника Приамурского края генерал-лейтенанта Сергея Розанова.

Личность крайне противоречивая. Герой Первой мировой войны прославился победами над турками на Кавказском фронте. Поддержал Временное правительство, был задействован в разгроме участников военного переворота во главе с генералом Лавром Корниловым. В Гражданскую успел повоевать и за красных, и за белых. Отметился разгромом партизанского движения в Восточной Сибири, за что заочно был приговорен советской властью к смертной казни.

Во Владивостоке в ноябре 1919-го Розанов отказался подавлять мятеж белочехов под предводительством генерала Радолы Гайды: испугался вмешательства американского экспедиционного корпуса на стороне бунтовщиков. С тем восстанием удалось справиться добровольцам в составе 200 юнкеров и гардемаринов с Русского острова, вступивших в районе железнодорожного вокзала и Летнего сада (ныне Адмиральский сквер) в ожесточенный бой с превосходящим по численности отрядом белочехов и примкнувших к ним эсеров (2,5 тысячи штыков!). Раненого Гайду следовало расстрелять как предателя, но Розанов ближайшим пароходом выслал его в Японию. Сам генерал тоже бежал в Японию, но уже после событий 31 января 1920 года…

В связи с поражением колчаковцев на фронте в белогвардейских частях на Дальнем Востоке усилилось разложение, они были не способны оказывать организованное сопротивление. Большевики тем временем готовили во Владивостоке и других крупных населенных пунктах края восстание…

Красные в городе!

Последнюю неделю января 1920 года можно считать триумфальной для большевиков.

24 января во Владивостоке против белого командования восстали солдаты егерского батальона. Егеря арестовали офицеров и на случай нападения юнкеров выставили караулы с пулеметами. Однако уже 26 января юнкера в результате короткого боя захватили здание коммерческого училища, в котором размещался батальон, и подавили восстание егерей (обошлось, к счастью, без казней и ненужного кровопролития).

Через два дня перед партизанами сложили оружие гарнизоны Никольск-Уссурийского и Шкотово. 30 января восстал и в полном составе влился в соединение Гавриила Шевченко гарнизон станции Океанской, назвав себя третьим партизанским полком.

Общее командование партизанскими отрядами осуществлял Сергей Лазо. Захватить город он поручил непосредственно Гавриилу Шевченко – как командиру наиболее крупной и боеспособной бригады.

В ночь на 31 января колонна партизан во главе с красным атаманом (все еще Уссурийского казачьего войска) вошла во Владивосток со стороны Уссурийского залива вдоль реки Объяснения. Такой маневр был вызван опасениями нарваться на сопротивление белых на естественных рубежах обороны – Седанкинском перевале, в долинах Второй и Первой речек. К 11 часам партизаны заняли весь центр города вплоть до железнодорожного вокзала. К этому сроку во Владивосток по главной дороге и вдоль Транссиба по берегу Амурского залива при поддержке бронепоезда вошли и другие части красных во главе с Сергеем Лазо. Вооруженного сопротивления им никто не оказал, хотя гарнизон насчитывал более 10 тысяч солдат, матросов и офицеров…

Чья власть?

После полудня 31 января на привокзальной площади состоялся многолюдный митинг. Кроме освободителей-партизан собрались пролетарии из железнодорожного депо, торгового порта и с судоремонтных предприятий, а также городские обыватели, гимназисты и студенты. Сергей Лазо выступил с пламенной речью. Он говорил о преданности народов Дальнего Востока делу революции и советской власти, о любви к великому Владимиру Ленину (позднее на этом месте поставили памятник вождю). В завершение партизаны под красными знаменами прошли торжественным парадом по Светланской.

Консульский корпус, извещенный подпольным революционным штабом о входе в город партизан для свержения наместника Колчака генерала Розанова, вынужден был заявить о своем нейтралитете и невмешательстве. Рабочие дружины заняли все правительственные учреждения, почту, телеграф, порт и самые крупные предприятия. Из тюрьмы и с гауптвахты были освобождены все политические заключенные, под шумок оттуда сбежали и многие уголовники.

Но большевики не рискнули передать всю власть Советам рабочих и солдатских депутатов. Взамен появилась аморфная Приморская областная земская управа. Ее возглавил эсер Александр Медведев. 6 марта Сергей Лазо был назначен заместителем председателя военного совета это самой управы.

Правительство во Владивостоке было сформировано из представителей различных политических партий и движений – от монархистов до анархистов. Вот что писала местная газета «Коммунист» 1 февраля 1920 года: «Вновь формирующаяся власть земства является переходной ступенью к Советам. Руководствуясь оценкой событий, наша партия постановила признать совершающуюся борьбу под лозунгом «Власть земству». Бесспорно, что власть стоит определенно на позиции отказа от интервенции и прекращения гражданской войны. Она не станет претендовать на долгое существование и передаст власть Советам как единственно принятой форме государственного строительства России, признанной всеми трудящимися массами. Мы твердо верим, что японская авантюра на Дальнем Востоке потерпит крах, что советская Красная Армия при активнейшей поддержке партизан принудит японских империалистов убраться из пределов России и у нас во Владивостоке вновь взовьется красное знамя…»

Восстановить полноценную советскую власть во Владивостоке, Благовещенске и других городах Дальнего Востока у большевиков пока еще не было возможности. В Хабаровске и вовсе верховодили белые во главе с другим атаманом Уссурийского казачьего войска Иваном Калмыковым.

В Николаевске-на-Амуре в эти же дни красный террор против русского и японского населения развязал Яков Тряпицын. И если на сотни зарубленных местных жителей интервентам было плевать, то расстрел всех мирных японских семей на берегу Амура вызвал в Токио жуткий гнев. Японцы готовились к мести.

Красная армия помочь Дальнему Востоку не могла, поскольку находилась за Байкалом. К тому же все боеспособные части были переброшены на запад для борьбы с генералами Антоном Деникиным, Петром Врангелем и Юзефом Пилсудским.

Кстати, в тот момент в западных районах Приморья стоял крупный отряд Забайкальского казачьего войска, к тому моменту уже бывших подчиненных атамана Григория Семенова. Они единственные могли защитить колчаковцев и реально помешать смене власти во Владивостоке, но по неизвестной причине не стали этого делать.

Обратно в леса

К концу зимы Сергей Лазо составил из добровольцев – партизан и рабочих дружинников – подразделения милиции для охраны общественного порядка во Владивостоке. Остальным партизанским отрядам было приказано вернуться в районы постоянной дислокации или к местам проживания личного состава. На этом настояли консулы Японии и США. Надавить они могли: в их распоряжении было свыше 20 тысяч иностранных военнослужащих, не считая почти 10 тысяч белочехов при орудиях и пулеметах, а вот партизан было всего от 2 до 3 тысяч. В такой ситуации белые офицеры и юнкера соблюдали нейтралитет и с Русского острова с интересом наблюдали за очередной вакханалией в городе. Они и в дальнейшем не особо подчинялись земской управе.

По приказу Сергея Лазо Гавриил Шевченко с отрядом отправился из Владивостока в тайгу на свою базу под Анучино. Пробыл он там совсем недолго. Шевченко был приверженцем казачьей вольницы, а большевистскому руководству это не нравилось, вот и решили перековать казачьего атамана в красного командира. Из Анучино его отправили на учебу в Благовещенск, где с 5 февраля у власти были партизаны.

Тем временем в Приморье силами

войск земской управы началась очередная карательная операция против партизан в Уссурийской тайге. Часть отрядов разгромили. Те, кто не попал под удары белых, решили пробиваться к своим за Хабаровск, за Амур. Переход был тяжелым. Люди замерзали, недоедали, без корма гибли лошади. Началось паника, бойцы разбегались по домам. Недалеко от Хабаровска сумевших все-таки туда добраться блокировали и уничтожили. Возникла угроза всему партизанскому движению на юге Дальнего Востока – оно могло прекратить существование.

Чтобы спасти остатки боевых отрядов, Шевченко бросил учебу и вдвоем с ординарцем пешком (!) отправился в родные края. Разрешение на отъезд ему выдал уполномоченный ЦК РКП(б) по Дальневосточной республике Павел Постышев. Красный атаман сумел миновать белоказачьи засады и перешел линию фронта.

Дерзость берет эшелоны

Около железнодорожной станции Губерово на севере Приморья он собрал оставшихся станичников и возродил боеспособный партизанский отряд. И сразу стал готовить дерзкую операцию против белых.

Тут надо отметить, что женой Гавриила Шевченко была дочка машиниста паровозной бригады. Поэтому в среде железнодорожников к нему и его подчиненным было особое отношение: партизанам передавали секретные сведения о передвижениях белогвардейцев, помогали с продовольствием, медикаментами, теплой одеждой. От путейцев красный атаман и узнал о движении грузового состава в сторону Хабаровска. На фронт, проходивший в районе Волочаевки, к белым из Владивостока следовал эшелон с оружием и боеприпасами, амуницией и множеством союзнических подарков.

Состав остановился в Губерово, чтобы пополнить локомотив водой и углем. Отобрав самых здоровых бойцов, Шевченко совершил налет на станцию, разоружил охрану и захватил все содержимое эшелона.

Такой дерзкой победы от красных никто не ожидал. Белые не получили ожидаемого подкрепления, из-за чего у них сорвалось наступление в Приамурье. Более того, в рядах белогвардейцев началась паника: у них в тылу вновь объявились партизаны и перерезали Транссиб! А в самих разрозненных и малочисленных партизанских отрядах к людям вернулась уверенность в своих силах. По казачьим станицам и селам пронесся слух: «Батька вернулся, порядок наводит».

Японцы назначили за голову атамана Шевченко награду в 10 тысяч рублей золотом. А командование РККА наградило Гавриила Матвеевича за эту операцию орденом Красного Знамени (он стал единственным приморским партизаном, удостоенным самой высокой на тот момент воинской награды).

Отряд уже в который раз вернулся к месту базирования в Анучино и восстановил на прилегающей территории советскую власть. Шевченко сформировал полк, который в дальнейшем был развернут в отдельную Дальневосточную кавалерийскую бригаду. В 1922 году она принимала участие в окончательном освобождении Приморья от белогвардейцев и интервентов. Это было единственное партизанское соединение, которое включили в состав 5-й армии.

Вот что позднее об этой бригаде писал военный министр Дальневосточной республики, главнокомандующий Народно-революционной армией и флотом Иероним Уборевич: «В ходе поездки по Приморью остановились в Уссурийске для знакомства с местным гарнизоном, пообщались с партизанским отрядом красного казачьего атамана. Они встречали командующего по всем правилам воинской выучки: солдаты и командиры в крестьянской одежде прикладывали руку к козырьку, брали оружие на караул. В дальнейшем я их неоднократно ставил в пример собственным регулярным войскам»…

Уцелеть не удалось…

После окончания Гражданской войны Гавриил Шевченко возглавил в Приморье части особого назначения (ЧОН). И боролся с отрядами уже белых партизан, во главе которых стояли офицеры и унтер-офицеры царской армии. Недовольные советской властью казаки, раскулаченные зажиточные крестьяне, остатки разбитых частей колчаковцев сопротивлялись недолго и в итоге были вытеснены на территорию Маньчжурии.

Лишь после этого красный атаман повесил шашку на стену. В Уссурийске он окончил сельскохозяйственный институт, трудился агрономом в родной станице. В 1930-х его стали сильно беспокоить многочисленные раны, и врачи посоветовали сменить место жительства. Гавриил Матвеевич с семьей переехал на Кубань, постоянно лечился в Кисловодске.

Именно в этот период в стране началась черная полоса репрессий. 23 июня 1937 года по ложному обвинению в антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности героя партизанского движения Дальнего Востока арестовали. Через год военный трибунал Северо-Кавказского военного округа присудил ему 10 лет лишения свободы. Отбывал срок он в лагерях в Коми АССР. Там и умер от обострившихся болезней.

В апреле 1958 года военной коллегией Верховного суда СССР Гавриил Шевченко реабилитирован посмертно…

Справка «В»

Напомним основные вехи боевого пути Гавриила Шевченко. Будущий герой Гражданской войны родился в 1888 году в семье кубанских казаков, переехавших по переселению в Уссурийский край. Рос в станице Гродековской.

В 1909 году с отличием окончил кавалерийскую школу. Стал старшиной казачьей сотни, получил высшее унтер-офицерское звание вахмистра. В годы Первой мировой в составе Уссурийского казачьего полка воевал на Северо-Западном и Румынском фронтах.

После войны посетил Петроград и выбрал сторону большевиков. Вернувшись на Дальний Восток, был избран атаманом Уссурийского казачьего войска. С началом Гражданской воевал против белых в должности заместителя командующего Гродековским фронтом, позже командовал партизанским отрядом и был начальником Анучинского партизанского военного района. Именно Шевченко летом 1919 года возглавлял операцию по освобождению Сучана от американских интервентов и их местных приспешников (этой дерзкой победоносной операции и был посвящен наш прошлогодний материал).

Кстати

Если верить писателю Сергею Довлатову, выстрелы во Владивостоке в те дни все-таки были. Вот как он связал своего деда Исаака Довлатова, владевшего закусочной на Светланской, с теми событиями в первой главе сборника рассказов «Наши»: «Беспорядков мой дед не любил. Поэтому отнесся к ним негативно. Более того, даже несколько замедлил ход истории. Дело было так. Народные массы с окраин устремились в центр города. Дед решил, что начинается еврейский погром. Он достал винтовку и залез на крышу. Когда массы приблизились, дед начал стрелять. Он был единственным жителем Владивостока, противостоявшим революции. Однако народные массы устремились в центр переулками».

Неисповедимы пути Господни. В годы Первой мировой войны на Западном фронте произошла вот такая история. 11 июня 1915 года под деревней Лелайцы в окружение значительно превосходящих германских сил попал 1-й Нерчинский казачий Наследника Цесаревича Алексея Николаевича полк. Командиром его был полковник барон Петр Врангель, на должностях командиров сотен служили подъесаулы Роман фон Унгерн-Штернберг и Григорий Семенов. Полк оказался на грани гибели. На подмогу ему через линию фронта сумел пробиться хорунжий Уссурийского конного полка Иван Калмыков с шестой казачьей сотней, в которой воевал вахмистр Гавриил Шевченко. Рейд уссурийцев стал настолько неожиданным и сокрушительным для противника, что, несмотря на превосходство в силе, немцы бросились бежать. Вот так в одном бою встретились люди, которых спустя несколько лет вновь свела, но уже в качестве непримиримых противников, Гражданская война. И тем самым оставила их имена в истории.

Особое мнение

Достоин памяти и почестей

Полному георгиевскому кавалеру и обладателю ордена Красного Знамени Гавриилу Матвеевичу Шевченко посвящен стенд в краеведческом музее Пограничного района.

В память о героическом земляке жители поселка Пограничного (бывшей станицы Гродековской) установили его бюст в сквере в центре поселка (здесь же похоронены бойцы из его отряда).

– Во время и после окончания Гражданской войны имя Гавриила Шевченко было овеяно славой и легендами, позже с легкой руки одного из историков его даже называли «дальневосточным Чапаевым». Но, поскольку в 1937-м партизанского командира репрессировали, в советской историографии о нем упоминали весьма редко. И это несправедливо, – считает военный историк Юрий Сыромятников. – У красного атамана были незаурядный талант военачальника, истинно казачий характер, беспримерная храбрость, даже бесстрашие. Поэтому он и стал легендой борьбы за власть Советов на Дальнем Востоке. Уверен, что имя героя Гражданской войны Гавриила Шевченко необходимо внести в учебники истории. Хотя бы Приморского края.

Фото:

Алексея ВОРОНИНА, с сайта photochronograph.ru, с сайта pogranichnoe-gp.ru, автора

Автор: Николай КУТЕНКИХ