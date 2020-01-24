Олдбой свеж как никогда Семь премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит повторно и в статусе почетного гостя корейский триллер «Олдбой». Также в кино блокбастер «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом, отечественная комедия «Марафон желаний», глубинный хоррор «Под водой», немецкий мультфильм «Ледяная принцесса» и – из той же страны – мелодрама «Так близко к горизонту». Завершает семерку премьер норвежский семейный фильм «Расправь крылья».

«Олдбой» (18+)

1988 год. Обыкновенного семьянина О Дэ-су похищают неизвестные. Он приходит в себя в комнате без окон, которая станет его тюрьмой на долгие годы. Кто же так люто его ненавидит и что за безумец приговорил его к такому чудовищному заточению? Проходит 15 лет. О Дэ-су снова на свободе, и он мечтает о возмездии. Все, что у него есть, это бумажник, набитый деньгами, и мобильный телефон, на который поступает звонок от незнакомца, затеявшего очередную кошмарную игру. О Дэ-су, преисполненный чувством мести, пытается раскрыть дьявольскую тайну.

Фильм, с которого у многих зрителей проявился интерес к корейскому кино, выходит в повторный прокат. Очень жестокий, драматичный, эмоциональный, атмосферный и ничуть не устаревший.

«Плохие парни навсегда» (18+)

Детективы Майк Лоури и Маркус Бернетт снова в деле. Правда, их отстраняют от всех операций, но разве отчаянных друзей когда-нибудь что-либо останавливало? Ведь на этот раз на Майка открывает охоту некто из его прошлой жизни. Так что парням придется отжечь по полной!

Третья часть приключений двух полицейских, которые предпочитают силовые методы любым другим. Даже там, где требуются работа ума и талант переговорщика.

«Марафон желаний» (16+)

«Я хочу нижнее белье из одного комплекта. Я хочу в Париж. Я хочу увидеть мир. Я хочу замуж за любимого. Я хочу новые духи. Я хочу отдать кредит за окна. Я хочу найти паспорт до свадьбы»…

У Марины есть семь желаний. Но главное – стать счастливой. Однако пересадка в Пулково и неожиданная встреча вносят свои коррективы в ее планы. Отечественная романтическая комедия.

«Под водой» (18+)

Команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом.

Смесь фантастики и хоррора с Кристен Стюарт (Белла из «Сумерек») в главной роли.

«Ледяная принцесса» (6+)

Там, где круглый год лежат снега, а небо озаряет северное сияние, живет Ледяная принцесса Лилли с голубыми, как древний лед, волосами. Однажды Лилли и ее друг, полярный медведь Лимбо, встречают юного дракона, который не умеет извергать пламя. Лилли обещает помочь ему. Но путь, который их ждет, будет не из легких, впереди новых друзей ждет немало приключений и опасных испытаний.

«Расправь крылья» (6+)

Подросток Тома навещает во время отдыха своего отца Кристиана, чудаковатого орнитолога. Но для юноши, увлеченного гаджетами и играми, разведение диких гусей во французской деревне и эксперименты отца наводят лишь тоску. Однако все меняется, когда Тома решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в воодушевляющее путешествие с «небесными ангелами», как их называет Кристиан.

«Так близко к горизонту» (16+)

Они встретились друг с другом на рассвете своей взрослой жизни, когда чувства побеждают страх и преодолевают любые преграды. Молодые и влюбленные, они проводят вместе каждую секунду. Однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина…

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ