В опере – новые лица В ближайшие месяцы в оперных спектаклях русских и зарубежных композиторов, представленных на Приморской сцене Мариинского театра, все чаще можно услышать новых артистов, сообщила пресс-служба театра.

22 января в опере Джузеппе Верди «Риголетто» впервые приморской аудитории партию Джильды представила Ольга Жарикова. Артистка присоединилась к труппе театра осенью 2019 года после победы на VI Международном конкурсе вокалистов Opera de Tenerife в Испании.

Еще один дебют состоялся в партии Спарафучиле. В ней вышел молодой бас Анатолий Бадаев, обладатель золотой медали XVII Всероссийских молодежных Дельфийских игр (2018). За пультом оркестра – главный дирижер Приморской сцены Павел Смелков.

31 января в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» (12+) впервые в партии Татьяны выйдет заслуженная артистка России Елена Разгуляева. До своего приезда во Владивосток певица была солисткой Ростовского музыкального театра, Астраханского государственного театра оперы и балета, гастролировала в Великобритании, США, Ирландии, Испании, Португалии. C 2015 года является приглашенной солисткой Государственного академического Большого театра России в Москве. В декабре 2019 года артистка дебютировала на Приморской сцене в партии Лизы в опере «Пиковая дама».

Автор: Отдел новостей «В»