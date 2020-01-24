У каждого свои краски для приморской осени Выставка «Краски осени» (12+) откроется сегодня в Приморском краевом центре народной культуры (улица Пушкинская, 25).

Как рассказали в ПКЦНК, выставка стала итогом необычного проекта Приморского художественного колледжа. Авторы представленных на выставке картин – участники художественного проекта, люди серебряного возраста, то есть пенсионеры. Несколько месяцев подряд для них (всего участие в проекте приняло более 20 человек) проходили воскресные занятия по живописи и акварели, графике и рисунку. В аудиториях под руководством педагогов (членов Союза художников России Николая Тимофеева и Анны Головановой) пожилые люди знакомились с историей живописи, жанрами, методами и техникой написания картин, осваивали необходимые художественные принадлежности (мольберт, холст, кисти, палитры), учились соединять масляные краски, чтобы добиться нужной цветовой гаммы. В итоге у каждого получился свой осенний натюрморт, они и будут представлены в выставочном зале.

Картины уже побывали в городах и районах Приморья и вызвали большой интерес. Их увидели в Уссурийске, Находке, Большом Камне, Ханкайском, Партизанском районах.

– Мы хотели продемонстрировать одну из форм активности людей пожилого возраста, их целеустремленность, свой взгляд на мир и показать, что заниматься творчеством, развивать художественные навыки, наслаждаться искусством можно в любом возрасте, – отметила Лидия Смыченко, организатор проекта. – Огромное спасибо всем, кто принимал участие в проекте, прежде всего самим участникам, которые поверили в себя, для некоторых из них сбылась давняя мечта. После завершения выставки работы будут переданы авторам и обязательно украсят их квартиры и дома. Выставка продлится две недели, вход свободный.

Фото предоставлено пресс-службой Приморского краевого центра народной культуры

Автор: Отдел новостей «В»