Поиграем с пикселями Стать участниками необычного экспериментального арт-проекта, социальной игры могут все желающие жители и гости Владивостока. Для этого им всего лишь нужно заглянуть в галерею современного искусства «Арка», где проходит интересная интерактивная выставка-проект Антона Бубновского «Пиксели. Социальная игра» (16+).

– Новый проект Антона Бубновского – это эксперимент, в котором исследуется пересечение искусства и социума через призму желания, – говорит куратор выставки Ксения Михайлова. – Его работу можно отнести к области social art, что подразумевает участие зрителя в процессе сотворения арт-объекта. Владивосток впервые встретит подобный творческий проект.

Антон Бубновский предлагает посетителям галереи принять участие в интерактивной арт-игре в виде пазла, состоящего из черных квадратов (пикселей), на которых прикреплены различные виды линий. Каждый пиксель – это индивидуум, желающий быть связанным с другими путем самостоятельного формирования линии или присоединения к ней. В течение недели игроки в группах будут создавать арт-объект в режиме реального времени. Все участники получат набор пикселей и совместными усилиями попробуют сложить идеальную картину социальных связей. Цель игры в том, чтобы построить узор, где все линии сливаются в одну без начала и конца.

Интерес автора к социальному искусству возник под влиянием работ китайского художника Салти Си Цзинг, с которыми он познакомился не так давно. Антона Бубновского поразило, что мастер использует в качестве инструмента не полотно, а непосредственно сознание зрителя. Это и послужило вдохновением к созданию экспериментальной арт-игры. В сущности, ее результат станет осциллограммой работы «социального мозга» – актуального предмета изучения в наши дни.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»