О важных событиях и датах напомнит календарь Календарь памятных дат и событий по Приморью на 2020 год «Годы. Даты. Люди. События» (6+) подготовила и выпустила в свет библиотека имени Горького.

– Как всегда, поклонникам календаря будет предложен не только традиционный книжный формат, но и виртуальная версия с поиском на сайте библиотеки, – рассказывает Нина Иванцова, одна из составителей календаря. – Мы ставили главной целью достоверность текстовых справок, поэтому к работе был привлечен большой круг специалистов. Это ученые, искусствоведы, журналисты, краеведы, историки, библиографы, медицинские работники, специалисты пресс-служб предприятий и организаций, сотрудники культурно-просветительских учреждений – более 30 человек. Календарь включает 241 дату, в том числе 141 посвящена персоналиям, 69 – предприятиям и организациям, 31 – тематическим событиям и фактам из жизни нашего края.

Большие юбилейные даты 2020 года – 75-летие Великой Победы и 160-летие Владивостока, о них в нашем издании большие развернутые тексты.

В панораму 2020 года вошли юбилеи институтов и ученых ДВО РАН, в частности, 50-летний юбилей Института биологии моря.

Не забыты юбилеи предприятий, в свое время составлявших славу и гордость края, – ДВМП, Дальморепродукта, Владивостокского бутощебеночного завода.

Для литературной общественности города и края интерес представляют 100-летие со дня рождения писателя Георгия Халилецкого, юбилей поэтессы Елены Муковозовой.

Музыкальная жизнь Приморья будет ознаменована очень значимыми юбилеями. 70-летие отметит Александр Ильяшенко, известный приморский пианист, композитор, педагог, заслуженный деятель искусств Приморского края; 65 лет исполнится Сергею Айзенштадту, пианисту, заслуженному артисту России; 65 лет – Игорю Пшеничных, музыканту, композитору, автору-исполнителю своих произведений. 160 лет исполнится оркестру штаба Тихоокеанского флота и 85 лет – Тихоокеанскому симфоническому оркестру. Также на страницах календаря мы вспомним о гастролях народной артистки СССР Аллы Пугачевой, которые прошли 35 лет назад, в год 125-летия Владивостока. Тогда же была написана композитором Игорем Николаевым песня «Владивосток», которая быстро стала популярной.

Календарь знакомит нас с художниками-юбилярами. 100 лет со дня рождения Кирилла Шебеко; 85 лет исполнится Виктору Белоусову, члену Приморского отделения ВТОО «Союз художников России»; 80 лет отметит Эдуард Барсегов, скульптор. Отметит 70-летний юбилей народный артист РФ артист театра имени М. Горького Владимир Сергияков.

Ну а презентация календаря знаменательных дат и событий Приморского края (6+) на 2020 год состоится сегодня в 16 часов в библиотеке имени Горького. Вход свободный.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»