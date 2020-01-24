У «Приморочки» призрачный шанс В Уфе стартовал пятый круг чемпионата России по волейболу среди женщин в высшей лиге. В соответствии с расписанием турнира у ВК «Приморочка» из Владивостока запланировано по два матча с командами «Динамо-Казань» и «Уфимочка».

Оба соперника ранее потеряли все шансы для выхода в плей-офф, для них главной задачей сейчас является сохранение прописки в первом дивизионе страны. Зато у наших землячек еще остается теоретическая возможность попасть в четверку лучших коллективов, которые и сразятся за медали на финише турнира. Для этого нужно победить в четырех матчах января и во всех февральских поединках. Но и этого недостаточно: необходимо, чтобы провалились две из трех команд, претендующих на финальную четверку.

Вчера вечером, когда этот номер «В» уже был сдан в печать, приморская дружина провела свой первый поединок с командой «Динамо-Казань». У татарских спортсменок в наличии 11 очков после 15 игр, они находятся на третьем месте с конца. В составе динамовцев находятся сплошь молодые игроки, которые в этом сезоне лишь изредка показывали зубы в отдельных матчах. Этот противник нам по плечу, если дальневосточницы не наделают ошибок.

Сегодня, в пятницу, «Приморочка» сразится с «Уфимочкой», которая с 19 очками располагается на девятой позиции в турнирной таблице. Башкирские студентки очень сыгранны, потому что уже третий сезон не меняют состава и лишь точечно добавляют игроков. В 2018 году клуб назывался «Самрау» в честь царя высшего мира по башкирской мифологии. Однако лавров это им не принесло, и команда вернулась к своему привычному названию. В начале минувшей осени девушки из Уфы шли в лидирующей группе, но ближе к зиме растеряли свое преимущество.

Что касается наших землячек, то у них после 15 игр имеется в наличии 20 баллов. В данный момент они занимают шестую позицию в турнирной таблице. Если клуб из Владивостока победит во всех оставшихся матчах, а команды «Северянка», «Тулица» и «Уралочка-2» оступятся, то «Приморочка» еще может оказаться в заветной четверке плей-офф. Однако реальность такова, что скорей всего ей предстоит вести борьбу лишь за пятое место.

В четвертом круге нынешнего первенства приморские спортсменки сразились в четырех матчах с двумя противниками из Курска и Тулы. Для дальневосточных волейболисток этот раунд сложился неудачно.

Лишь в самой первой игре «Приморочка» одержала убедительную победу со счетом 3:0 над курским «ЮЗГУ-Атомом». Самым результативным игроком в составе нашей команды стала диагональная Ольга Ефимова, на счету которой 14 очков. Соперницы смогли оказать сопротивление только во втором сете, а в первом и третьем они ничего не могли противопоставить напору владивостокских спортсменок. Счет по партиям 25:14, 25:23 и 25:16.

Следующая встреча с представителями города оружейников, самоваров и пряников стала полной противоположностью предыдущей победы. Дальневосточницы на равных сражались только в первой партии. А потом у них не пошла подача: в сетку и аут было отправлено 14 мячей. А если учесть еще и ошибки в нападении, то не стоит удивляться итоговому поражению в трех партиях – 22:25, 19:25, 18:25.

Полным драматизма выдался третий поединок с курянками. Наши спортсменки проиграли первый (13:25) и третий (19:25) сеты. Однако они находили в себе силы и отыгрывались во второй (25:22) и четвертой (25:19) партиях. Все решалось на тай-брейке. Студентки физфака университета Курска оказались более собранными и нацеленными на результат – 10:15 и общая победа.

К сожалению, и в завершающем четвертом матче этого круга «Приморочка» уступила «Тулице». Достойную игру наши девушки показали только в стартовом отрезке и победили – 25:23. Второй сет они безвольно уступили – 8:25. В двух оставшихся равная борьба только до второго технического перерыва, а потом следовал рывок соперниц. В третьей и четвертой партиях зафиксирован одинаковый счет – 20:25. Наших спортсменок трудно упрекнуть в этом поражении. Набирали очки и бились до конца все выходившие на паркет волейболистки. Наилучшей результативностью вновь отметилась Ольга Ефимова, в очередной раз набравшая 14 очков.

Будем надеяться, что в столице Башкирии им повезет гораздо больше.

Кстати

Когда этот материал готовился к печати, нашу команду покинула одна из наиболее опытных спортсменок доигровшица Анастасия Подошвина. Она отыграла в клубе два сезона. Свою спортивную карьеру девушка продолжит в команде «Динамо-Метар» из Челябинска, который выступает во втором дивизионе чемпионата России по волейболу среди женщин.

Автор: Николай КУТЕНКИХ