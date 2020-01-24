«Моряки» не устояли против «батыров» Волею судеб так получилось, что сразу два профессиональных спортивных коллектива из Владивостока в начале нынешней недели отправились в столицу Башкирии – Уфу. Один из них – ХК «Адмирал».

21 января наши парни на ледовой арене «Уфа» в присутствии 6 тысяч зрителей сразились с местным «Салаватом Юлаевым». Перед этой встречей клубы были соседями по турнирной таблице. Уфимцы имели отрыв от приморцев в три очка, но у них и матчей было больше. В предстоящем поединке «батыры» играли только на победу, чтобы реабилитироваться перед своими фанатами за проигранные матчи в январе.

Наблюдать за первым периодом было одно удовольствие. Игра смотрелась на одном дыхании, поскольку обе команды играли в наступательный хоккей и каждая выходящая на лед пятерка создавала хорошие голевые моменты. Но вот открыть счет никому не удавалось. Среди приморцев такие шансы были у нападающих Дениса Вихарева, Кирилла Воронина и Мартина Бакоша. Ближе к перерыву «юлаевцы» постепенно стали перехватывать инициативу и к концовке игрового отрезка преимущество «Салавата» стало проявляться все чаще. И вот уже у ворот Антона Красоткина разгорелась настоящая битва. Ближе всех к голу был чемпион мира-2014 Александр Бурмистров, после броска которого шайба угодила в штангу.

Вторую 20-минутку наши земляки начали в меньшинстве, однако справились с атаками соперника. И тут же «Адмирал» мог открыть счет. Форвард дальневосточников Владимир Бутузов вышел один на один с вратарем хозяев, но шайбу послал чуть выше перекладины. «Батыры» ответили результативной контратакой. Местный нападающий Дмитрий Кугрышев эффектным кистевым броском поразил ближнюю «девятку» гостей – 1:0.

Башкирская команда на этом не успокоилась и продолжала атаковать под одобряющий свист трибун. Тем более что адмиральский «экипаж» дважды подряд из-за нарушений правил оставался на льду без одного полевого игрока. И хотя «моряки» в этих эпизодах отбились, но в равных составах чуть расслабились, за что и получили в свои ворота второй гол. У «юлаевцев» с подачи финского легионера Теему Хартикайнена отличился нападающий Никита Сошников – 2:0.

В третьем периоде приморцы приложили массу усилий, чтобы сравнять счет. В заключительном игровом отрезке хозяева не покидали свою зону. У «юлаевцев» оборонительные порядки не допустили провалов, и постепенно уфимские хоккеисты перевели игру в центр площадки. Однако хозяевам катастрофически не везло в завершении атак. К тому же голкипер «Адмирала» был бесподобен на последнем рубеже: Антон Красоткин в этот момент отразил 10 бросков. Концовка поединка получилась напряженной ввиду того, что «Салават» остался в меньшинстве. Гости изо всех сил пытались отыграть хотя бы одну шайбу. На последней минуте они поменяли вратаря на шестого полевого игрока, но и этот шаг отчаяния им не помог.

– В целом игра нашей команды была достойной, и поражения мы не заслужили, – отметил после матча наставник «Адмирала» Сергей Светлов. – Буквально с самого начала мы очень хорошо играли и создавали моменты для взятия ворот соперника. Но, к сожалению, вратарь «Салавата» оказался на высоте, он не позволил нам реализовать свои шансы. Думаю, что судьба поединка решилась во втором периоде. «Салават» в этом отрезке показал мощную и активную игру. Наши игроки много ошибались. Были три удаления, приведшие к голевым моментам противника, которые он уверенно реализовал. В третьем периоде игра как будто и выравнялась, но шансы мы не использовали.

Итак, у «Адмирала» третье поражение подряд. Тем не менее владивостокский клуб сохранил за собой девятую строчку в восточной конференции лиги. И все еще имеет реальные шансы на выход в плей-офф.

На этой неделе у наших земляков продолжится выездной тур. 23 января они играли в Хельсинки с «Йокеритом», а 25 января встретятся в Риге с «Динамо». И если финны входят в число лидеров западной конференции КХЛ, то латыши там же являются безоговорочными аутсайдерами.

Кстати

Шайба, которую молодой нападающий «моряков» Никита Коростелев забросил в январе в ворота «Ак Барса», включена в список лучших голов Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2019/2020. О том, станет ли она самой лучшей, мы узнаем по завершении чемпионата.

Стоит добавить, что 22-летний форвард «Адмирала» очень талантлив. Но парень много лет выступал и развивался в различных лигах Северной Америки. А там предпочтение отдается индивидуальному мастерству в ущерб командным действиям. Поэтому ему нужно наладить на льду взаимоотношения со своей пятеркой, и тогда он станет одним из лучших хоккеистов не только в «Адмирале», но и в КХЛ. Для этого потребуется долгий тренировочный процесс в составе команды. Видимо, такая возможность представится только летом. И тогда в нашей команде появится новая звезда.

Фото:

с сайта ХК «Адмирал», с сайта КХ «Салават Юлаев»

Автор: Николай КУТЕНКИХ