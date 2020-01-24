У сорокалетних россиян самые большие долги перед банками Личный долг среднестатистического россиянина банкам по итогам 2019 года вырос почти на 11 % и составил 249 тыс. рублей. Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс», за последние три года задолженность возросла почти на 30 %.

Аналитики отметили, что первоочередная причина такой динамики – активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов. Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31–40 лет. Личная задолженность у данной группы составила 319 тыс. рублей на человека.

В то же время наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков. Долг россиян в возрасте 22–25 лет за 2019 год вырос на 14 % – до 134,7 тыс. рублей. Отдельно выделяют самых молодых клиентов – до 21 года, доля которых составила 2 %. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с данной категорией.

Как отмечает газета «Известия», ранее аналитики высказывались, что в России постепенно формируется новый класс заемщиков-маргиналов – клиентов, которым вынуждены будут отказать даже микрофинансовые организации.

Автор: Отдел новостей «В»