Подросткам объяснили, что такое проступок и преступление За какие проступки юношу или девушку могут поставить на профилактический учет в полиции или комиссии по делам несовершеннолетних?

Специалисты МКУ «Молодежный ресурсный центр» Владивостока проводят еженедельные лекции «Азбука права» в школах и колледжах краевого центра. Как сообщили в пресс-службе мэрии, беседа строится по типу вопрос – ответ. Так, старшеклассники узнают о правах человека, которые они получают с самого рождения, о том, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, а также что такое проступок и преступление.

«Чтобы молодые люди не попали в неприятную ситуацию, наши специалисты разработали программу профилактики правонарушений и повышения юридических знаний молодежи «Азбука права», – отметил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – Во время общения мы напоминаем им о вреде и последствиях потребления наркотических веществ, табака, распития спиртных напитков, а также объясняем, чем грозит нахождение в подобных состояниях подростку с юридической точки зрения. Предупреждаем ребят, что любая шалость, которая им кажется безобидной, на самом деле может трактоваться законом как правонарушение или преступление. И нужно помнить, что при полученном наказании их биография может быть испорчена. Например, при дальнейшем устройстве на работу в госорганы возможны ограничения».

Часто на урок правовой грамотности «Азбука права» приходят сотрудники полиции, которые дополняют информацию специалистов МРЦ – разъясняют законы, подкрепляя их примерами из реальной жизни, а также дают дополнительные полезные сведения.

Отметим, что заявку на проведение бесплатного урока «Азбука права» могут оставить преподаватели по телефону 245-23-05.

Фото Маргариты ВОЛКОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»