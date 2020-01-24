Пешеходная зона появится на проспекте «Красного знамени» вместо ларьков и киосков Во Владивостоке продолжается демонтаж незаконно установленных торговых объектов. Сейчас городские службы приступили к сносу ларьков и павильонов на проспекте «Красного знамени», 86, у владельцев которых истек срок аренды.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в будущем размещать на этой территории торговые павильоны не будут. Вместо этого в планах мэрии обустроить здесь пешеходную зону.

«Некоторые владельцы самостоятельно убирают свои павильоны, мы даем на эти работы время. А тех, кто этим пренебрегает, ждет принудительный демонтаж», – отмечают специалисты административно-территориального управления Ленинского района.

Отмечается, что незаконные объекты не только уродуют облик города, но и создают большие неудобства пешеходам, так как часто их устанавливают на автобусных остановках, рядом с жилыми домами, на тротуарах и даже газонах.

Всего с начала года с улиц Владивостока силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» были убраны 842 самовольно установленные конструкции. Среди них – 124 гаража, 107 киосков и павильонов, 40 контейнеров, 241 рекламная конструкция и другие незаконные объекты.

Работу по выявлению незаконных объектов ведут сотрудники сразу нескольких управлений администрации города: наружной рекламы и информации, градостроительства и архитектуры, а также административно-территориальных управлений всех пяти районов.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»