Среди нарушителей – 56 водителей и почти 300 пешеходов В Приморье прошли массовые профилактические мероприятия по предупреждению ДТП с участием пешеходов.

В минувший понедельник, 21 января, в ходе рейда сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности 56 водителей-нарушителей. Как напомнили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, за непредставление преимущества в движении пешеходам водителю грозят штрафные санкции в размере до 2,5 тыс. руб. В свою очередь, несоблюдение ПДД пешеходом также влечет штрафные санкции – до 1,5 тыс. руб. За день рейда было выявлено 290 таких нарушителей, им предстоит оплатить штрафные квитанции.

Всего с начала января на территории региона произошла 101 автомобильная авария с пострадавшими, в том числе 37 – с участием пешеходов.

На сегодняшний день погибли 3 пешехода, 37 – получили травмы различной степени тяжести. Рост по числу погибших превысил 50 %. Наибольшее число ДТП зарегистрировано в городах Владивостоке (16) и Уссурийске (6).

12 ДТП произошли в зоне действия пешеходного перехода, травмированы 13 человек. Сотрудники ГИБДД напоминают: пешеходы могут выходить на проезжую часть только после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

На безопасность влияет много факторов, одним из которых является недостаточная видимость. Исходя из данных статистики пик пострадавших регистрируется в промежутках времени с 7.00 до 9.00 и с 18.00 до 20.00. Госавтоинспектора акцентируют: происшествия в темное время суток значительно превосходят дневные по степени тяжести последствий.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»