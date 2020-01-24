На Фадеева устроили перевалочный пункт отходов Очередная свалка появились в Ленинском районе Владивостока в районе дома № 30б.

Фотографию, на которой небольшие грузовики сваливают на огражденной территории отходы, а другие – более вместительные – потом их загружают и вывозят, прислал в редакцию читатель «В». По его словам, зловоние ветер разносит на соседние улицы. А рядом находятся жилой микрорайон и здание Таможенной академии.

Прояснить ситуацию со стихийным мусорным полигоном в густонаселенном районе краевого центра корреспондент «В» попросил главу административно-территориального управления Ленинского района Владимира Ковалевича.

– Сбор мусора на территории автохозяйства одного из филиалов мусоровывозящей компании на Фадеева – это вынужденная мера. Подрядчики не успевают весь мусор вывезти из города на полигон. Чтобы сократить плечо поездки, сделали своего рода перевалочную базу на ведомственной территории. На площадку доставляют мусор малыми автомобилями, отсюда загружают большие грузовики и вывозят за город. Это временная площадка. Весь мусор отсюда обязательно вывезут. Компания материально заинтересована в этом – ей платят за каждую тонну вывезенных отходов. Но только после того, как их доставят на мусорный полигон. При плюсовых температурах никто бы не стал организовывать свалку в городе. Но сейчас природные условия на нашей стороне: мороз сковывает мусор.

По словам руководителя АТУ Ленинского района, всеми вопросами по организации сбора, вывоза и утилизации мусора с этого года занимается новая структура – КГУП «Приморский экологический оператор».

– Мусорная реформа проходит непросто. Мы предполагали, что переход на новые правила будет сложным. Но, если честно, не ожидали проблем такого масштаба. Что касается качества вывоза мусора, то из компаний, выигравших тендер, сильный провал у компании «Даль-ЭКО», обслуживающей Ленинский и Первомайский районы. Первое место по качеству у компании «Чистый город», она обслуживает Первореченский и Советский районы, – отметил Владимир Ковалевич.

Автор: Сергей КОЖИН