В Приморье построят 12 гигантских танкеров Первый в России танкер типа «Афрамакс» спустят на воду в Большом Камне в этом году, сообщили в пресс-службе края.

Строительство головного судна из серии танкеров класса «Афрамакс», заложенное на стапеле судостроительного комплекса «Звезда», вошло в завершающую стадию.

Серия танкеров типа «Афрамакс» включает 12 судов. Сейчас в цехах и на стапеле предприятия изготавливают и собирают секции первых четырех.

Как уточнил врио директора АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» Константин Лаптев, по контракту первый танкер должны спустить на воду в мае, сдать – в сентябре-октябре.

«Но мы постараемся выполнить работы с опережением», – отметил Лаптев. По его словам, танкеры таких размеров не делали даже в Советском Союзе, его водоизмещение – 114 тысяч тонн, длина – 258 метров, ширина – 46 метров.

Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в России. Судоверфь оснащена передовым оборудованием, позволяющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные, а также 3D-моделирование.

Справка «В»

«Зеленые» «Афрамаксы» предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов: главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе.

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»