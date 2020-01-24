Цените каждое мгновение студенческой жизни Завтра, 25 января, студенты нашей страны будут отмечать День российского студенчества – Татьянин день.

Президент Ассоциации выпускников инженерной школы ДВФУ-ДВГТУ-ДВПИ, председатель НП «Лига финансовых институтов» Александр Ивашкин от имени ассоциации поздравил студентов, магистрантов и аспирантов с любимым молодежным праздником, а также с окончанием экзаменационной сессии и началом каникул.

– Меняются времена и поколения, но не меняется дух студенческого братства для всех тех, кто независимо от национальности и возраста до сих пор чтит День студента, – отметил Александр Ивашкин. – Студенческая пора – самое активное, увлекательное и интересное время. Желаю вам успехов в учебе и постижении науки, уверенности в завтрашнем дне, удачи во всех начинаниях. В зачетных книжках – только отличных отметок.

Дерзайте, ставьте перед собой большие цели, умейте радоваться каждому дню, цените каждое мгновение студенческой жизни. Пусть годы, проведенные в вузе, станут для вас периодом активного развития и удивительных открытий.

Желаю вам добиться всего того, о чем вы мечтаете. Активная жизненная позиция студентов определяет облик настоящего Приморья сегодня. Кроме того, от вас и ваших знаний зависит будущее нашего Дальнего Востока. Поэтому всегда помните о том, что мудрый человек учится на протяжении всей своей жизни.

Пусть жизнь вокруг вас кипит, работа приносит радость и люди рядом с вами будут счастливы. Помните родной вуз, прославляйте его своим профессионализмом и славными делами!

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»