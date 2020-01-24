Все дорожает, кроме экономкласса В Приморье платные услуги подорожали за год на 3,7 %.

По данным Приморскстата, проезд в пассажирском транспорте стал обходиться дороже, в среднем, на 3,8 %. При этом на 3,9 % подорожал проезд в пригородном поезде, на 14,3 % – в городском автобусе, на 25 % – в трамвае и троллейбусе. Как напомнили в Приморскстате, в декабре 2018 года стоимость проезда в городском автобусе составляла 23 рубля, в трамвае и троллейбусе – 16 рублей. В декабре 2019 года проездные билеты подорожали соответственно до 28 и 20 рублей.

Услуги городской телефонной связи подорожали на 3,2 %, междугородней – на 4,9 %, беспроводной радиосвязи – на 6,9 %, почтовой связи – на 8,7 %. Увеличилась абонентская плата за радиотрансляционную точку на 15,6 %.

Содержание недвижимости становится все дороже. С декабря 2018 года по декабрь 2019-го на 3 % возросла плата за наем помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах, на 4,2 % – за услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, на 4,7 % возросли взносы за капитальный ремонт. Из коммунальных сервисов: тарифы энергоснабжения стали дороже на 3,4 %, газоснабжения, отопления, горячего водоснабжения – на 4-4,5 %, оплата холодного водоснабжения и водоотведения – на 6,3 %.

Поставить диагноз и полечиться в платных клиниках бьет по карману: ультразвуковое исследование органов брюшной полости подорожало на 4 %, удаление зуба – на 4,8 %, общий анализ крови – на 7,3 %, первичный консультативный прием у врача-специалиста – на 12,6 %, физиотерапевтическое лечение – на 16,2 %.

Из бытового сервиса увеличилась стоимость посещения бань и душевых, ритуальных услуг, ремонта жилищ, технического обслуживания транспортных средств, услуг парикмахерских, организаторов проведения торжеств – на 2,4-14,3 %.

Кроме того, на 2 % больше, чем год назад, стоит визит в кинотеатр, на 4,4 % – оздоровиться в доме отдыха или пансионате, на 7,3 % – сводить к ветеринару домашнего питомца. Хранить секреты и ценности вне дома тоже стало накладнее: как посчитали в Приморскстате, на 10,1 % увеличилась стоимость аренды индивидуального банковского сейфа. На 13 % возросла стоимость удостоверения завещания в нотариальной конторе.

В этом списке изменений тарифов на платный сервис есть только одна подешевевшая услуга: стоимость полета в салоне экономического класса самолета снизилась на 2,3 %. Правда, возросла в цене альтернатива воздушному маршруту: на 2,5 % подорожали билеты в поездах дальнего следования.

Автор: Отдел экономики «В»