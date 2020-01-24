Минимальную норму берут для себя, близких и знакомых В Приморье продолжается Всероссийская акция «Блокадный хлеб».

В торговых центрах края кусочки черного хлеба весом в 125 граммов (минимальная норма еды на человека в день в блокадном Ленинграде) раздают представители центра «Серебряные добровольцы Приморья», сообщили в пресс-службе региона.

Каждому из них – уже за 80. Активисты знают не понаслышке, что такое война, и рассказывают об этом молодежи.

«Акция посвящена снятию блокады Ленинграда. Мы предлагаем всем желающим взять кусочек хлеба и тем самым почтить подвиг жителей города на Неве, которые отстояли свою землю, свою Родину под натиском фашистов», – рассказал заместитель руководителя центра «Серебряные добровольцы Приморья» Зигмунд Хшановский.

В составе продукта не найдешь ингредиентов, которые ассоциируются с оригинальным рецептом: хвои, угля или пищевой целлюлозы, уточнили в одной из пекарен. Посетителям магазина вручают выпечку, которая является только символом произошедших трагических событий.

Гости супермаркетов восприняли предложение с интересом. Кто-то просил сразу несколько кусочков, чтобы поделиться с родными, знакомыми. Добровольцы никому не отказывали, ведь главная задача акции – дать всем желающим «блокадную» норму хлеба, чтобы мы, сегодняшние благополучные потомки, помнили и хранили подвиг тех, кто отстоял город от фашистской оккупации. Специально для этих целей с каждым кусочком идет яркая листовка с соответствующими цифрами и фактами.

«Блокадный хлеб» – история, близкая каждому жителю России. Об этих событиях сложно говорить без слез. Невозможно представить, как выживали люди. Благодаря этой акции у нас есть возможность хоть как-то почтить память о них», – отметила жительница Владивостока Галина, взяв в руки мизерный хлебный паек.

Как уже писал «В», акция «Блокадный хлеб» продлится до 27 января. В Приморье проживают сегодня 115 ветеранов-блокадников, 70 из них – во Владивостоке.

Фото Игоря Новикова / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»