Парковку запретят по просьбе жителей На участке улицы Полетаева от пересечения с Маковского до Глинки дорожные службы Владивостока установят новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку автотранспорта.

С просьбой об этом в мэрию обратились местные жители, сообщили в пресс-службе муниципалитета. В отделе организации дорожного движения городской администрации отметили, что большие неудобства для граждан создают припаркованные вдоль дороги автомобили.

«Рядом с нами большой торговый центр, в нем достаточно парковочных мест, но почему-то многие бросают свои машины вдоль дороги. Часто это создает большие неудобства. Поставьте, пожалуйста, знаки. Уверены, что многие побоятся штрафа и не будут так бросать свои автомобили», – попросили жители мэрию.

По итогам проведенного мониторинга дорожной ситуации на данном участке принято решение об ограничении остановки транспорта по обеим сторонам. Совместно со знаками «Остановка запрещена» будут установлены таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор» и «Зона действия знака».

Автор: Отдел новостей «В»