Игорь Пушкарев: По дороге во Владивосток мы спали по очереди В минувший вторник, 21 января, Владивосток взбудоражила новость, что экс-глава города Игорь Пушкарев доставлен в СИЗО-1 на Партизанском проспекте.

Члены Общественной наблюдательной комиссии Приморского края Людмила Папышева и Александр Якушенко посетили экс-мэра в камере карантина. От имени РИА VladNews Людмила Папышева задала Игорю Пушкареву вопросы о его дороге из Москвы и условиях содержания в СИЗO-1.

– Игорь Сергеевич, как вы себя чувствуете после этапирования?

– Спасибо. Приморский воздух – особенный. Люди здесь открытые, душевные. Отмечу высокий профессионализм сотрудников ФСИН Приморского края и конвоя на территории края. Вежливо и корректно, я бы даже сказал, душевно. Приморцы есть приморцы. И это чувствуется во всем.

– Сколько длилась дорога и каковы были условия этапирования?

– Дорога длилась один месяц и десять дней. Ну как вам ответить, каковы условия этапирования? Например, иногда в купе, рассчитанном на 7 человек, перевозились 12 человек. Что говорить, спали по очереди. В Новосибирске, например, на транзите, ощущалась переполненность. Но везде люди, смогли все организовать.

– Как было организовано питание во время этапирования?

– Питание выдавалось сухим пайком один раз в сутки. В него входит, например, каша гречневая с тушенкой. Три раза в сутки дают кипяток и три раза пускают в туалет. Это, наверное, самое сложное.

– Каковы условия содержания в СИЗО-1 Владивостока?

– Вода есть. Тепло. К питанию жалоб нет. Как я уже говорил, в Приморском крае отмечается хорошая подготовка и квалификация сотрудников ФСИН, особенно в СИЗО-1, вопросов по содержанию у меня нет. По крайней мере, на сегодняшний день именно так обстоят дела.

– Дадут ли вам свидание с семьей?

– Очень надеюсь на свидание с семьей. Сейчас адвокат выясняет законодательные нормы в этом отношении.

– Будете ли вы присутствовать на заседаниях Советского районного суда Владивостока лично?

– Моего личного участия в суде не будет. Сейчас обсуждается вопрос моего участия по видео-конференц-связи. Со слов администрации, такое оборудование в СИЗО-1 города Владивостока имеется.

– Каковы ваши ожидания от предстоящего суда?

– Что я ожидаю? У Достоевского есть хорошее выражение: «Если суд беспристрастен, то невиновному не о чем беспокоиться». Я хочу только одного: чтобы все было по закону. Если я в чем-то виноват, то накажите по закону!

– Что бы вы хотели передать жителям Владивостока?

– Хочу пожелать здоровья, счастья и благополучия. А нашему городу – только процветания. Несмотря ни на что! Огромное спасибо за поддержку всем-всем, кто меня поддерживает и интересуется.

Отметим, в понедельник, 27 января, Советский районный суд Владивостока начнет слушание дела по иску заместителя генерального прокурора России.

Как уже писал «В», 9 апреля Тверской районный суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Бывшему директору МУПВ «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима и штраф 500 миллионов рублей. Ранее возглавлявший ГК «Востокцемент» Андрей Пушкарев осужден на 8 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком 5 лет) со штрафом 500 миллионов рублей.

Следствие по делу длилось почти 3 года. Показательное задержание главы Владивостока Игоря Пушкарева произошло 1 июня 2016 года. В этот же день был арестован Андрей Лушников. Андрей Пушкарев взят под стражу 24 июня.

Фото из архива «В»

Автор: РИА VladNews