Прививайтесь от пневмонии. За деньги или бесплатно Бесплатно привиться от пневмонии в поликлиниках Приморья могут маленькие жители края до 2 лет и взрослые из групп риска, напоминает краевая пресс-служба. В настоящее время в крае в наличии достаточное количество пневмококковой вакцины «Превенар13».

Прививку можно сделать в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства, получив предварительную консультацию у участкового педиатра или терапевта.

– Первоочередное внимание – детям и взрослым, которые имеют хронические заболевания сердца, бронхолегочной системы, онкологические и другие проблемы, – отмечает руководитель краевого центра вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.

В региональном министерстве здравоохранения подчеркнули, что против пневмококка также ведется вакцинация пожилых людей, проживающих в соцучреждениях Приморья. Иммунитет граждане получают в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Прививки делают женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет.

Как отмечают специалисты, вакцинация от пневмококка позволяет избежать осложнений у людей с ослабленным иммунитетом, страдающих хроническими эндокринными, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы.

Автор: Отдел новостей «В»