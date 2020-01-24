Ходите правильно. Будете здоровы Научиться технике скандинавской ходьбы и провести время на свежем воздухе предлагает владивостокцам Приморская региональная общественная организация «Твой здоровый образ жизни».

Бесплатные занятия проходят по понедельникам и субботам. Как уточнили в пресс-службе мэрии, по понедельникам желающих ждут в сквере в районе ул. Постышева, 7. Начало занятий – в 10.00. Телефон для справки 2-60-43-19.

По субботам занятия проходят в разных районах Владивостока. Горожан старшего возраста приглашают на набережную Спортивной гавани. Начало в 9.20. Телефон для справки 8-902-555-22-38. Также тренировки для людей старшего возраста проходят в 12.00 на стадионе школы № 25 (ул. Никифорова, 41а). Телефон для справки 8-914-729-31-22.

Кроме того, по субботам проходят занятия объединенной группы слабослышащих и всех жителей города в Ботаническом саду. Прогулка начинается в 10.00. Телефон для справки 8-914-791-20-29.

Отметим, что общественная организация «Твой ЗОЖ» в этом году стала одним из победителей конкурса грантов администрации Владивостока. В 2020 году организация будет проводить полезные мероприятия для горожан всех возрастов. Запланированы открытые уроки, лекции, конкурсы, бесплатные занятия по адаптивной гимнастике, фестиваль скандинавской ходьбы и многое другое.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»