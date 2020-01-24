В Театральном сквере прозвучат песни и стихи Высоцкого В субботу, 25 января, во Владивостоке пройдет концерт, посвященный памяти Владимира Высоцкого, сообщили в пресс-службе мэрии.

Поклонников творчества знаменитого поэта, барда, актера ждут в 14.00 в Театральном сквере.

Концерт пройдет в день рождения Владимира Высоцкого. В этом году ему могло бы исполниться 82 года. По традиции все желающие соберутся у памятника легендарному исполнителю. На мероприятии прозвучат песни и стихи Владимира Высоцкого, а также композиции, посвященные поэту.

Организаторы приглашают всех желающих поучаствовать в концерте памяти.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»