Брусчатку восстановят в этом году, масштабный ремонт – в следующем Какие работы по благоустройству общественных территорий необходимо провести во Владивостоке в первоочередном порядке уже в этом году, а какие войдут в планы на следующий, обсудили в администрации города.

Речь шла о набережных, скверах, парках и небольших площадках в разных районах города, уточнили в пресс-службе муниципалитета. Как поясняют специалисты мэрии, благоустройство территорий будет проводиться как в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», так и по городским программам, в том числе при поддержке краевого бюджета. Главное – таких ухоженных городских уголков должно становиться с каждым годом все больше, и для этого будут изыскиваться и средства, и возможности.

Так, в числе приоритетных территории, которые пользуются популярностью у жителей. Среди них – набережная в районе Моргородка на мысе Калузина, набережная в районе улицы Татарской, 38, Покровский парк и парк Минного городка. Требует ремонта набережная Спортивной гавани, в планах – обустройство территории в районе бывших трамвайных путей на Новоивановской улице и многих других.

Так, для благоустройства набережной в районе Моргородка и улицы Татарской управлением градостроительства и архитектуры планируется разработка проектной документации. Уже в ближайшее время пройдет подготовка выездного совещания, в ходе которого специалисты на месте предварительно спланируют первоочередные работы.

Также в этом году будет проведен текущий ремонт набережной Спортивной гавани: восстановлены брусчатка, облицовочная плитка, ограждение, проведены другие срочные работы.

Главная городская набережная давно требует более масштабного благоустройства, поэтому в этом году должна быть разработана проектная документация. Масштабный капитальный ремонт территории планируется в 2021 году.

Как и было заявлено ранее, уже в ближайшее время начнутся работы по благоустройству в парке Мингородка. Будет проведена санитарная обрезка деревьев. Также на этот год запланированы ремонт ливневой канализации и пешеходных дорожек, установка двух новых лестниц, монтаж системы освещения.

Планируется также благоустройство в Покровском парке, в муниципальном парке имени Лазо на ст. Санаторной и других общественных пространств.

Напомним, что ряд территорий планируется реконструировать в текущем году по программе «Формирование комфортной городской среды». Среди них – второй этап реконструкции Пушкинского сквера, сквера Невельского, Крымский сквер на улице Светланской, 147, перенос памятника жителям острова Попова и острова Рейнеке, погибшим в годы Великой Отечественной войны, с благоустройством прилегающей территории на о. Попова.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»