Зовут на бурение лунок на скорость и бои подушками Горожан приглашают на фестиваль «Народная рыбалка»

Краевой фестиваль по спортивному подледному лову рыбы «Народная рыбалка» (6+) состоится во Владивостоке в воскресенье, 26 января. Мероприятие пройдет в бухте Новик на острове Русском. Стать его участниками смогут все желающие. Организаторы подготовили призы, которые получат победители в самых разных номинациях, сообщили в пресс-службе края.

Как заверили в Федерации рыболовного спорта Приморья, зрителям также некогда будет скучать. Планируется, что на сцене выступят творческие коллективы, пройдут различные конкурсы и активности (бурение лунок на скорость, шуточные забеги ростовых кукол, бои подушками, скандинавская ходьба и другие). На двух ледовых площадках пройдут веселые эстафеты и спортивные состязания по керлингу, шорт-треку, свободное катание на коньках.

С 8.30 до 10.30 начнется регистрация участников всех возрастов без ограничения среди мужчин и женщин. Открытие фестиваля состоится в 10.45. В 11.00 будет дан старт рыбалке, которая продлится до 14.00. Затем подведут итоги и пройдет церемония награждения.

Ценные призы достанутся рыбакам в номинациях: «Самая крупная рыба», «Сударушка», «Оригинальный улов», «Самый молодой участник», «Самый взрослый участник», «Почетный рыбак Приморья», «Рыболовная семья», а также приз от ГИМС «Почетный спасатель».

Кроме этого, медалями и призами наградят тройки самых удачливых рыбаков в личном первенстве среди детей, женщин и мужчин и командном зачете (команда из трех человек).

Также всех участников и гостей бесплатно накормят ароматной ухой, солдатской кашей и угостят горячим чаем. На месте проведения соревнований будут работать кафе и несколько точек питания. Удобная инфраструктура спортивного клуба острова Русского позволит провести время не только с пользой для здоровья, но и с комфортом.

К участию в фестивале допускаются жители Приморского края. Возраст участников – с 6 лет и старше. Все пройдут обязательный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на льду во время соревнований.

Спортсменам можно иметь при себе неограниченное количество запасных снастей и удочек, но ловить рыбу только одной удочкой. Разрешается пользоваться любыми ледобурами (по количеству и конструкции), кроме пешни (тяжелый лом на деревянной рукоятке для пробивания льда) и мотоледобура.

Справка «В»

Программа фестиваля:

– 8.00 – 10.30 – регистрация участников,

– 10.30 – построение участников,

– 10.45 – 11.00 – торжественное открытие соревнований,

– 11.00 – 14.00 – проведение соревнований,

– 14.00 – 15.00 – подведение итогов соревнований,

– 15.30 – 16.00 – торжественная церемония награждения победителей.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»