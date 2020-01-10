Романовым по вкусу На что любовалась Екатерина Великая, отходя ко сну, и чем вдохновлялся Николай Второй, играя в бильярд

Задумывались ли вы, уважаемые читатели, когда-нибудь над тем, как могут быть связаны развитие, процветание, судьба русского искусства (например живописного) с судьбой русской императорской династии? Нет? А меж тем такая связь есть, и она прослеживается напрямую. Убедиться в этом можно на уникальной выставке, открывшейся в Приморской картинной галерее накануне Нового года.

Венценосные предпочтения

– Выставка «Государи и государыни. Венценосные покровители искусств» – это проект, участие в котором приняли шесть музеев страны: Государственный Русский музей, Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Государственный исторический музей, Дальневосточный художественный музей, Иркутский областной художественный музей имени Сукачева и наша картинная галерея, – рассказывает Алена Даценко, директор Приморской картинной галереи. – Если кратко обозначить цель проекта, то, работая над экспозицией, мы хотели на примере произведений известнейших русских и европейских художников, архитекторов проследить эпоху царствования династии Романовых – от Петра Первого до Николая Второго и показать, как влияли вкус и предпочтения венценосных особ на судьбы произведений искусства и их авторов.

В залах экспозиции перед зрителями предстает поэтапное развитие отечественного искусства, характеризующее эпоху правления того или иного государя. Вкусы и предпочтения представителей императорской фамилии оказывали огромное влияние на характер российского изобразительного искусства и архитектуры. Простой пример: основание Санкт-Петербурга в 1703 году и последовавший за этим перенос столицы из Москвы на берега Невы дал мощный толчок развитию художественного искусства, всех его видов и жанров. Эпоха Петра Первого стала переломной в этом смысле. Ушла в прошлое Древняя Русь, родилась русская светская культура. В Европу поехали учиться, перенимать опыт российские мастера, а в Россию стали приглашать европейских художников, архитекторов.

При Екатерине Второй была основана Российская академия художеств, выпускники которой составили славу русского искусства. И каждый из императоров оставлял свой след: например, при Николае Первом определился нынешний облик Санкт-Петербурга, было собрано множество художественных коллекций. При Николае Втором, в годы расцвета искусства Серебряного века, появились такие титаны живописи, как Илья Репин, Василий Суриков, Исаак Левитан…

Империя контрастов

Работы таких великих мастеров, как Илья Репин, Иван Шишкин, Иван Айвазовский, Константин и Владимир Маковские, Дмитрий Левицкий, Джордж Доу, ждут посетителей на выставке «Государи и государыни». Причем большинство участников проекта выделяли для нее произведения из основной экспозиции. Например, жанровую картину Владимира Маковского «Ночлежный дом» представил Русский музей, а это большая редкость, когда музей такого уровня соглашается снять работы со стен и отправить на выставку в отдаленный регион.

А архитектурные макеты, также украшающие парадные залы Приморской картинной галереи, вообще едва ли не впервые покинули пределы музея при Российской академии художеств. Они созданы в XVIII-XIX веках. Проект Александрийской колонны в Санкт-Петербурге работы резчика Максима Салина, по некоторым данным, именно тот, что был представлен на утверждение Николаю Первому…

– За каждой картиной, представленной на выставке, целая история, – говорит Владимир Петухов, заместитель директора Приморской картинной галереи, куратор выставки. – Например, картина Шишкина «Сосновый лес», которую купил Николай Второй, высоко ценивший мастерство живописца, и которая украшала стену бильярдной в личной половине императора в Зимнем дворце (ее представил Дальневосточный художественный музей, причем в оригинальной раме – той самой, в которую картина была оформлена после покупки государем).

Или знаменитое полотно «Ночлежный дом» Владимира Маковского. На нем запечатлена трагическая история, которая позволяет как раз говорить о том, как по-разному складывались судьбы художников. Вот Шишкин, Айвазовский, к которым благоволили высшие мира сего. Шишкин был так обласкан властью, что мог позволить себе даже отказать государю в продаже той или иной работы, и это общеизвестные факты.

Илья Репин – модный петербургский художник, которому было заказано такое громадное (девять метров!) масштабное полотно, как «Торжественное заседание государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (на нашей выставке представлен этюд к этой картине).

И как яркий контраст – история знаменитого Алексея Саврасова, автора картины «Грачи прилетели», запечатленная на полотне Владимира Маковского «Ночлежный дом». Алексей Саврасов, увы, в силу многих причин встретил старость в нищете. На картине Маковского он в центре композиции, он один из тех, кто ждет на морозе открытия ночлежки, чтобы получить там еду и постель. Именно в этом ночлежном доме купцов Ляпиных (кстати, они содержали «ляпинку» на свои деньги) выдающийся пейзажист и скончался. На его похороны пришли только Павел Третьяков и швейцар художественного училища… Вот такие контрасты.

Однажды триста лет спустя…

Выставка «Государи и государыни. Венценосные покровители искусства» вообще вскрывает такие пласты истории России и истории российской культуры, что ее можно рассматривать сразу с нескольких ракурсов.

Самый простой – развитие портретного жанра, особенно в изображении столь высокопоставленных особ. От по-своему гламурных, максимально украшающих того, кто изображен на портрете (как, например, в работах Иоганна Таннауэра или Луи Каравака), работ начала XVIII века, к живым, полным эмоций портретам века XIX – кисти Алексея Корзухина, Константина Маковского. А завершает портретный ряд 300-летней династии уникальный офортный портрет цесаревича Алексея работы гравера Михаила Рундальцева, на котором изображен совсем наш современник – очень живой, непосредственный ребенок, прелестный в своей естественности…

– Во время работы над выставкой мы все время боялись отойти от формата художественного музея и погрузиться в историческую составляющую, – замечает Владимир Петухов. – Огромный был соблазн. Ведь здесь перед нами рассказ о таком пласте истории России – 300 лет империи! Но мы помнили о главной цели – показать, как с момента возникновения империи стало развиваться российское искусство.

С другой стороны, здесь же можно увидеть и еще один пласт истории, уже более конкретный – историю Санкт-Петербурга. Графика Александра Росси, Алексея Зубова – это его рождение, проекты, первые здания. Затем – легкая, почти прозрачная акварель Бенуа. Это уже другой Санкт-Петербург, уже почти в том виде, каким мы его любим и знаем сегодня…

«Государи и государыни. Венценосные покровители искусства» – не самая большая в истории Приморской картинной галереи выставка, здесь чуть больше 50 работ. Но каждая из них (например, чего стоит только наиболее близкий к конечному варианту эскиз картины Александра Иванова «Явление Христа народу») открывает так много смыслов и содержит в себе такой пласт самой разной информации, что экспозиция просто ошеломляет. Вдумчиво и неспешно здесь можно провести несколько часов. А если хочется узнать больше, то лучше послушать кураторские экскурсии или поучаствовать во множестве лекционных и других программ, которые разработали сотрудники галереи специально к выставке. Или побывать здесь не один раз. Времени достаточно – до марта…

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ