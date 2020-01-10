Цена проезда: комфортно, но дорого или дешево, но в пробках Почему в решении транспортных проблем нам не подходит опыт Москвы

Проблемы передвижения по Владивостоку – комфортного и беспроблемного как для автомобилистов, так и для безлошадных горожан, при этом не сильно бьющего по карману, стали основной темой традиционной предновогодней встречи депутатов городской думы с журналистами.

Пресс-конференцию, посвященную итогам работы представительного собрания дальневосточной столицы, открыл председатель думы Андрей Брик. Конечно, он прежде всего акцентировал внимание на главном достижении 2019 года, которое будет иметь далеко идущие последствия: подготовленный думой города законопроект о присвоении Владивостоку статуса административного центра Приморского края принят краевым Законодательным собранием.

– Теперь Владивосток сможет получать дополнительное финансирование из краевого бюджета на участие в организации различных мероприятий международного, федерального и регионального уровней, создание условий для развития инфраструктуры, необходимой для проведения таких мероприятий, – отметил Андрей Брик.

Однако актуальность для нашего города именно транспортного вопроса направила разговор с народными избранниками в иное русло. И поводом стала измененная маршрутная схема общественного транспорта, вызвавшая живейший отклик горожан, по большей части негативный.

Обращайтесь, но обоснованно

Председатель комитета по городскому хозяйству Наталья Войновская согласилась, что новая транспортная схема недоработана до конца.

– После того как проект был озвучен и в ответ поступил шквал жалоб от горожан, его рассмотрели на нашем комитете. Было решено вынести вопрос на широкое обсуждение с жителями. По районам прошли встречи с горожанами, состоялись совещания с перевозчиками. Администрация города приняла во внимание все озвученные гражданами предложения. В результате маршруты, которые идут на Эгершельд (№ 59, 60, 62, 63 и 81) и конечной остановкой которых является «Маяк», сохранены. Также остался без изменений маршрут № 29 «Воевода – ТЦ «Изумруд». Помимо того что администрация вернулась к старой схеме, она ее усовершенствовала: будут организованы заезды к социальным объектам. Да, убрано несколько маршрутов, но взамен предложены альтернативные маршруты в лучшем варианте.

Еще одно нововведение – пересадочные билеты. Например, студент, добирающийся из поселка Трудовое до ДВФУ, при пересадке оплачивает лишь половину стоимости проезда.

Аукционный конкурс для перевозчиков будет проводиться не раньше марта, над маршрутной сетью продолжается работа, и у горожан еще есть возможность озвучить пожелания и рекомендации. Обращаться со своими предложениями можно либо непосредственно в управление транспорта администрации Владивостока, либо в думу города через своего депутата.

– Но предложение должно быть обосновано, – пояснила Наталья Войновская. – Не потому, что именно вы так привыкли ездить, несмотря на то что автобусом пользуются два-три человека. Самое беспроигрышное обоснование – востребованность маршрута среди горожан.

– Жители домов на улице Сафонова написали коллективное обращение в защиту маршрута № 39. Они собрали более 120 подписей и продолжают их собирать, – рассказала председатель комитета по социальной политике и делам ветеранов Людмила Таран. – Причем граждане организовались самостоятельно и ко мне как к своему депутату обратились уже с готовым обращением. Я уверена, что именно у таких коллективных обращений больше шансов быть услышанными.

– Все обращения внимательно рассматриваются администрацией города, у нас с ней по этому поводу принципиальная договоренность, – подтвердил Андрей Брик. – Неважно, куда ваши предложения поступают: к нам, к депутатам по округу либо сразу в транспортное управление администрации.

Приоритет – безналичной оплате

Еще одна актуальная для горожан тема – сложности с безналичной оплатой проезда на общественном транспорте. По словам депутатов, именно безналичному расчету сейчас будет отдаваться приоритет, поскольку он дает возможность учета поступающих денежных средств. В свое время валидаторы (терминалы для расчета картой) выдали всем перевозчикам, другое дело, что они зачастую либо отсутствуют, либо просто сломаны.

– Как пояснил руководитель МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» (АДЦ) на одном из заседаний комитета по городскому хозяйству, АДЦ в состоянии отследить, сколько автобусов и каких компаний вышли на маршрут, у кого работает безналичная оплата, – отметила Наталья Войновская. – Другое дело, что, когда ввели безналичную оплату, у половины автобусов коммерческих перевозчиков сломался ГЛОНАСС. Всем понятно, почему это происходит. Тем не менее диспетчерский центр держит ситуацию на контроле.

Московский пример нам не наука

Не обошли стороной журналисты и тему пробок. Как известно, в нашем городе самое большое количество машин на душу населения – Владивосток по этим показателям обогнал даже Москву. Репортеров, в частности, интересовало: можно ли заставить жителей самого автомобильного города пересесть в автобусы хотя бы для передвижения по историческому центру? И решит ли эта мера проблему пробок?

Без сомнения, уверены депутаты, альтернативные варианты необходимо разрабатывать, но в этом случае надо учитывать все: и качество дорог, и наличие парковок в центре города, где автомобилисты могли бы оставить свои машины, с тем чтобы пересесть на автобусы. И, наконец, должен быть развит общественный транспорт.

– Речь идет не о тех автобусах, в которые зайти и страшно, и противно. Транспорт должен быть исправный и чистый, – уверена Наталья Войновская. – Для этого администрация города должна выработать стратегию, но пока ее нет. Более того, стратегия в плане развития городского хозяйства должна быть направлена не только в сторону уменьшения пробок, но и в сторону развития пешеходных зон. Это большая глобальная работа, которая Владивостоку по силам только при поддержке краевых властей.

– Стратегия в этом случае проста: в центральной части города все, безусловно, должны передвигаться на общественном транспорте, – прокомментировал ситуацию председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков. – Но это значит, что автобусы, которые передвигаются по центру, должны быть красивыми, новыми, качественными и недешевыми. А также необходимы платные парковки в городе.

Можно, конечно, в качестве примера использовать опыт Москвы – в столице проблема пробок постепенно решается. Но там с января стоимость проезда составляет 63 рубля (правда, если покупать проездной на месяц, то стоимость одного билета выйдет чуть больше 40 рублей). У нас же поднятие стоимости проезда на несколько рублей спровоцировало шквал негодования. А чтобы покупать хорошую технику, нужны деньги, у нас пока эта статья дотирована. Чтобы избавиться от пробок в центре, необходимо строить паркинги, недешевые (как в той же Москве). Можно на эту тему рассуждать сколько угодно, но, если сейчас поднять вопросы увеличения стоимости проезда и платных парковок в центре, большинство населения эту инициативу не оценит.

Начинать нужно с обновления общественного транспорта: чтобы у автомобилиста возникло желание ездить на автобусах, они должны не только соответствовать всем техническим нормам, но и быть еще красивыми и удобными. Необходимо увеличивать долю муниципального транспорта, это, в свою очередь, простимулирует частных перевозчиков, чтобы выпускали на линии новые автобусы, а не «ведра с гвоздями». Во Владивосток уже пришли новые автобусы, в дальнейшем эта работа будет продолжена.

Внимание

Напоминаем: если вы не смогли в общественном транспорте оплатить проезд картой по причине поломки или отсутствия валидатора, вы можете сообщить об этом по телефонам: (423) 236-32-52 и 260-52-52.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Лика ТКАЧЕНКО