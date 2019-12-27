Пришел шеф-повар в детский дом В течение года во Владивостоке и Приморье на средства гранта президента РФ реализовывалась уникальная программа: в детские дома приходили шеф-повара ведущих ресторанов края и проводили мастер-классы. Придумали этот проект в Школе дальневосточной кухни.

– Мы почти три года проводим фестивали, посвященные дальневосточным продуктам: корюшке, наваге, мидиям, а также фестиваль тайги. Вокруг этого движения – Pacific Russia Food, которое объединяет шеф-поваров, рестораторов, маркетологов, возникло целое сообщество, дружеское и профессиональное. И мы стали думать, что же можем сделать еще помимо продвижения региональных продуктов и создания бренда дальневосточной кухни, – рассказывает Галина Цесарская, руководитель Школы дальневосточной кухни. – И возникла идея заняться социальными вопросами, пусть не глобальными, но теми, в которых мы реально можем что-то сделать. Так появилась заявка на президентский грант. На эти средства шеф-повара Приморья и Дальнего Востока посещают детские дома (кстати, сейчас они называются центрами содействия семейному устройству) и проводят мастер-классы для детей.

Идея пришла вот почему: я работала в сети ресторанов, куда приводили детей из детских домов на мастер-классы. И я своими глазами видела, какой сильный интерес к происходящему у ребят, с каким желанием они участвовали, какой у них информационный голод в отношении элементарных явлений бытовой жизни. Им показывали производство, рассказывали о профессиях, которые нужны в ресторанном бизнесе, да и пригодятся в самостоятельной жизни. Было видно, что дети окунаются в это с огромным интересом.

Поэтому, когда через несколько лет в сообществе стали обсуждать, что же мы можем сделать, я предложила такие мастер-классы. Идею поддержали, мы получили президентский грант и в течение этого года прошли 16 мастер-классов.

– В какие детские дома вы выезжали?

– Практически по всему Приморью. Из самых отдаленных назову Кавалерово, Преображение, Яковлевку. Еще Арсеньев, Находку… В крае 29 детских домов, один из которых коррекционный (на него мы не замахивались, для проведения мастер-класса в таком учреждении требуется дополнительная подготовка) и один – в Ольге – сейчас в стадии расформирования. Так что, считайте, 27. И мы посетили 16.

Начали мы с тех, что поближе. Мы не очень хорошо представляли, что нас ждет, какое количество рестораторов и шефов нас поддержит. Самый первый мастер-класс провел Денис Дякин, шеф-повар одного из ведущих владивостокских ресторанов. Он прошел в Находке – это его родной город. Потом были Владивосток, Артем, Вольно-Надеждинское, Уссурийск…

Затем, получив организационный опыт, мы стали выходить на руководство детских домов по краю. Замечу, что в детские дома Владивостока мы звонили еще на стадии написания заявки на грант, чтобы понять, нужны ли им вообще такие мастер-классы, такая программа. И оказалось, что нам будут очень рады.

К участию в мастер-классах мы привлекали детей от 10 лет, примерно 15 человек (кстати, не во всех детских домах набиралось столько, тогда брали ребят помладше).

С другой стороны, не скрою, в некоторых случаях директора к нам относились с опаской. Но, когда мы приезжали и они убеждались, что это крутая трехчасовая программа, где главное лицо – шеф-повар (а это, как правило, харизматичные люди, лидеры по натуре), меняли свое мнение. Тем более, как выяснилось, практически в каждом детском доме воспитанники знают и любят сериал «Кухня», программу «Адская кухня» (у нас даже один из шефов показал ребятам фотографию с Константином Ивлевым, ведущим ТВ-программ «Адская кухня» и «На ножах», чем произвел просто фурор), так что им было очень интересно.

Кроме того, все руководители детских домов отмечали: прикладных благотворительных программ, таких, когда рассказывают о профессиях с любовью, увлеченно и дают практические знания, очень мало.

– Каких шефов вы привлекали?

– В основном тех, что принимают участие в наших фестивалях. Причем отозвались шефы почти сразу же, высказали готовность лететь и ехать даже в самые отдаленные города и поселки. В общем, отказов не было.

Всего в проекте приняли участие девять шеф-поваров.

Мало того, уже по окончании проекта шефы продолжили встречи с ребятами. Вот Денис Дякин будет проводить по личной инициативе мастер-классы в Находке после Нового года. А в одном из ресторанов провели сбор средств, чтобы закупить инвентарь для мастер-классов. А недавно мне позвонил шеф, который не участвовал в программе, и выразил желание провести мастер-класс.

– Какую цель вы ставили, когда начинали программу?

– Цели четко сформировались уже в процессе реализации. Всего их четыре. Первая – научить детей навыкам ведения домашнего хозяйства. И все наши шефы говорят ребятам: «Возможно, вы не станете шеф-поварами, но вам нужно научиться готовить для себя, для своих близких». Второе – профориентация, конечно. У нас в крае активное гастрономическое сообщество, много ресторанов, здесь всегда наблюдается кадровый голод, ну и, кроме того, работа на кухне интересная. Третье – мы рассказываем о дальневосточных продуктах, о ресурсах моря и тайги, о том, насколько важно добавлять в пищу продукты того региона, в котором ты живешь. В одном из далеких поселков готовили салат из морской капусты, той самой, которая в этом поселке буквально на берегу валяется! И шеф рассказывал, как ее можно заготавливать, обрабатывать, что это ценный пищевой ресурс… Эти дети не ходят на рыбалку, например. Не знают, что рыбу можно не купить, а поймать… Об этом мы тоже рассказываем. И четвертая цель – мы объединяем само профессиональное сообщество, помогаем решать социальные проблемы и показываем другим, как важно не просто собирать деньги на подарки ребятам из детских домов (или сами подарки), а проводить благотворительные акции, имеющие практическую составляющую.

К слову, о подарках. Это правда (нам рассказывали руководители детских домов), что ребята зачастую принимают сваливающуюся на них гору подарков в Новый год как нечто обязательное, порой пренебрежительно отзываются о недорогих сюрпризах: мол, как это не 11-й айфон, а зачем тогда он мне вообще нужен? Но, когда ребятам исполняется 18 лет и они выходят во взрослую жизнь, ливень подарков прекращается, а они по-прежнему остаются уверенными в том, что им все должны дарить, потому что они сироты… Это вообще очень серьезная проблема.

При этом в детских домах огромная нехватка прикладных программ. Мы хотим сделать на этом акцент. Вот у меня друзья в автомастерской решили собрать деньги на подарки в детский дом. И очень удивились, когда я предложила: приезжайте туда на машине и покажите, как ее мыть, ухаживать за ней, самому сделать нехитрый ремонт… Общение и обучение элементарным навыкам во много раз полезнее для детей, воспитывающихся не в семье.

Кстати, некоторые некоммерческие фонды подтвердили наши мысли: уже несколько лет активно идет речь о том, что в детских домах нужны такие обучающие программы, прикладные, но мало у кого это получается. Нужна ведь большая организационная работа.

– Программа завершена. Вы планируете какое-то продолжение?

– Мы подали еще одну заявку на грант – на полуторагодичную программу. Выбрали четыре детских дома, где больше всего детей старше 12 лет. Кроме того, в городах, где расположены эти детские дома, есть техникумы, где в том числе учат на поваров. Вот в рамках новой программы в этих домах будут проходить пять мастер-классов. По сути, это целый кулинарный курс, после которого ребята вместе с шефом готовят целый ужин для потенциальных работодателей из ресторанов города и преподавателей техникумов.

Еще мы хотим, чтобы ребята разработали меню для детского дома. История это непростая, потому что меню для таких учреждений разработано и утверждено Роспотребнадзором. И это не то чтобы невкусная еда, просто она, как бы это сказать, как больничная. Минимум специй, например. Цель такой еды – чтобы дети были сыты, а нравится она или нет, такой вопрос вообще не стоит. Все по раскладке положили в кастрюлю – и хорошо. Мы же показывали ребятам, что может быть иначе, что они сами могут выбирать, что им есть и как есть.

Кстати, мы решили, что если не получим гранта на эту программу (а такое возможно), то попытаемся воплотить ее с помощью меценатов из сферы бизнеса.

Кстати, в некоторых случаях воспитанникам постарше наши шефы оставляли визитки и говорили: будешь искать работу – позвони, возьму тебя на кухню.

Вообще, вот что хочу отметить: по окончании мастер-классов многие руководители детских домов просили нас приезжать еще, даже были готовы выписывать продукты.

– Я сразу принял решение принять участие в проекте, – заявил Денис Дякин. – Это было интересно: показать ребятам, что повар – востребованная профессия, которая поможет многого достичь в жизни.

Работа строилась так: мы согласовывали с организаторами и руководством детского дома, какое блюдо будем готовить, все продукты покупали на месте. Я был в Находке и в Кавалерово. Так вот в Находке проблем не было, а в Кавалерово обещанный нам супермаркет оказался весьма скромным магазином. Так что пришлось проявлять смекалку.

В Находке мы лепили вареники с вишнями и пельмени, причем рыбные. Это, кстати, интересно. Директор детского дома нам сразу сказала: дети не любят рыбу. Но когда мы приготовили пельмени и они распробовали, они наворачивали их за обе щеки. Мы с детьми замесили тесто, разделали рыбу, накрутили фарш, то есть прошли все процессы. Я помогал, показывал, потом давал ребятам возможность заниматься самим разными процессами.

В Кавалерово мы готовили салат из морской капусты и тоже пожарили рыбу. И сначала все говорили, что не любят рыбу, а потом ели с восторгом. Вот это, кстати, то, чего ребята из детских домов, в отличие от тех, кто живет в семье, не знают, что одно и то же блюдо может быть очень разным, что все зависит от того, как готовить.

А у моего коллеги (он рассказывал) было еще интереснее. Они готовили овсяную кашу, все ребята в один голос говорили: зря мы это, мы ее терпеть не можем, никто есть не станет. А когда приготовили – с фруктами, как положено, так ели и добавки просили, удивлялись, как овсянка может быть такой…

Кстати, в Кавалерово один из участников мастер-классов, парнишка-девятиклассник, так здорово разделал рыбу и зафилировал, посмотрев, как я показывал, что просто загляденье. Он вообще активно участвовал в мастер-классе и сказал, что собирается поступать в кулинарный техникум во Владивостоке после 9-го класса. В Находке после мастер-класса девочка захотела пойти учиться на кондитера.

А еще было интересно наблюдать, как несколько ребят сначала приходили насупленные, садились в уголок и всем видом показывали, что им неинтересно. Но буквально через 10 минут они втягивались и принимали активнейшее участие!

Спрашивали во время мастер-класса меня обо всем: и где учился, и насколько тяжела работа, и многое другое. Я отвечал честно: что работа тяжелая, что на кухне нельзя филонить и играть вне команды. Что главное – пройти все сложности, преодолеть себя.

Что еще хочу отметить. С 2015 года, когда детские дома переименовали в центры содействия семейному устройству, в них – это официально прописано – должны были появиться элементы, которые максимально приближали бы детей к реалиям жизни в семье. В том числе оборудованные кухни как дома, а не как у профессионалов. И что приятно, у нас в крае во многих детдомах такие кухни есть. Другое дело – какая там техника и оборудование, как часто там проходят занятия. Бывает, что педагогам проще самим что-то нарезать, чем ребятам объяснять. И видно, что ребенок нож ни разу в руках не держал. А бывало, что нам сами ребята рассказывали: а мы умеем блины, оладьи печь, кашу, супы готовить, овощи резать. Везде, словом, по-разному, но все же сам факт меня порадовал. Вот на таких кухнях, кстати, мы и готовили.

И каждый раз видно было, какое удовольствие ребята получали от наших мастер-классов!

Фото предоставлено Школой дальневосточной кухни

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ