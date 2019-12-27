Ставка на казино, угольный порт и удобрения Эксперты Дальневосточного отделения РАН совместно с коллегами из Института Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ составили рейтинг инвестиционных проектов, реализующихся в регионах ДФО, с самым высоким мультипликативным вкладом в социально-экономическое развитие территорий.

Как указывается в сообщении Института региональных проблем, для расчета использовался показатель, учитывающий весь перечень различных характеристик каждого проекта. В рейтинге учитывались, в частности, вклад проекта в создание валового регионального продукта (ВРП), объем ожидаемых налоговых поступлений, количество планируемых к созданию рабочих мест, вклад в создание инфраструктуры и другие параметры.

Как заключают авторы исследования, состояние инвестиционного климата на Дальнем Востоке при непредвзятом анализе можно оценить положительно. Это подтверждается растущей динамикой инвестиционной активности в регионе за последние пять лет. В то же время ученые отмечают достаточно закрытый характер реализации проектов: большинство из них слабо представлены в СМИ, а у региональной власти зачастую отсутствуют агрегированные данные (то есть экономический анализ информации – процесс сбора, обработки и представления информации в окончательном виде. – Прим. ред.) по параметрам проектов и текущему состоянию их развития.

Среди позитивных сторон инвестиционной политики на Дальнем Востоке авторы рейтинга выделяют введение большого количества дополнительных налоговых льгот и создание условий для развития инфраструктуры, способствующей реализации бизнес-идей. Кроме того, постепенно выстраивается система привлечения высококвалифицированных кадров, создаются условия для организации высокопроизводительных рабочих мест.

В тройке лидеров проектов, которые имеют максимальный мультипликативный вклад в развитие территорий, оказались горно-обогатительный комплекс Инаглинский (Якутия), космодром Восточный (Амурская область) и Cахалинская ГРЭС-2 (Сахалинская область). При этом в топ-10 рейтинга входят три проекта, которые реализуются в Приморском крае: развлекательная курортная зона «Приморье», строительство Находкинского завода минеральных удобрений и угольного морского терминала «Порт «Вера».

Три проекта, от которых ученые и эксперты Минэкономразвития РФ ожидают весомого вклада в ВРП края, – это много или мало? Действительно ли Приморье является привлекательным для инвестора? И для какого именно – зарубежного, отечественного? Или большая часть денежного потока в регион течет из госбюджета? «В» попросил прокомментировать экспертов – научного руководителя Тихоокеанского института географии ДВО РАН академика РАН Петра Бакланова и руководителя лаборатории института д.г.н. Анатолия Мошкова.

– В целом действительно в различных федеральных и региональных программах и разработках по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона обсуждается много потенциальных инвестиционных проектов. По региону их гораздо больше, чем приводится в рейтинге, – отмечают ученые. – В том числе и по Приморскому краю. Например, только в ТОР Приморья (Надеждинская, Большой Камень, Нефтехимический, Михайловский) намечено к реализации около 20 значимых инвестиционных проектов. Вместе с вводимыми преференциями и льготами все это отражает в целом неплохой инвестиционный климат в Приморье.

Однако одной из самых сложных проблем остается недофинансирование создания инфраструктуры в ТОР (ее строительство должно финансироваться из федеральных и региональных бюджетов), а также отсутствие крупных инвестиций и инвесторов.

Сравнительно мало в регион поступает и иностранных капиталов. По-видимому, здесь работают западные санкции. В сложившихся условиях следует активизировать государственное и частное партнерство, при этом долю государственного финансирования существенно увеличить, например, до 50 %. В последующем эта доля может быть и приватизирована.

Кроме того, специфическим побочным эффектом при реализации практически любого инвестиционного проекта является техногенное воздействие на окружающую среду. Поэтому каждый из них должен оцениваться и с точки зрения экологических последствий и ограничений.

К сожалению, такие полные оценки во многих случаях не выполняются. Поэтому и в подобных ранжированиях инвестиционных проектов возможны субъективные оценки.

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел экономики «В»