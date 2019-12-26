Покупатель – добросовестный и защищенный Приобретатели недвижимости, полагающиеся на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), признаются добросовестными, пока обратное не будет доказано через суд. Такие изменения в законодательстве были приняты накануне и вступят в силу уже с 1 января 2020 года, сообщают в СРО НП «ЖКХ-Групп».

Закон запрещает истребование (возврат через суд) государством жилого помещения, выбывшего из его собственности, у добросовестного приобретателя-гражданина. Отмечается, что данное положение должно распространяться в том числе на собственников, получивших жилье безвозмездно.

– Теперь согласно закону покупатель недвижимости, полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным, пока в судебном порядке не докажут обратное, – пояснила Ольга Беленькая, генеральный директор СРО НП «ЖКХ-Групп».

Напомним, что с 2016 года (когда отменили свидетельство о праве собственности) иных источников получения информации о недвижимости, помимо ЕГРН, не существует.

Принятой поправкой уточняются также правила о приобретательной давности.

– Если со дня приобретения недвижимости первым добросовестным приобретателем прошло более 3 лет, суды будут отказывать органам власти в истребовании такого имущества. Возврат недвижимости будет возможен только по искам организаций или граждан. Такие изменения помогут защитить права добросовестного приобретателя, – указала Ольга Беленькая.

Еще раз: новелла затрагивает сделки между гражданами и государством. Взаимоотношения между гражданами, а также между гражданами и организациями она не регламентирует. Здесь остается все по-прежнему: в случае нарушения прав кого-то из предыдущих владельцев недвижимости сделка может быть аннулирована (ну или признана недействительной).

В отношении этих добросовестных приобретателей, напомним, недавно также были приняты изменения в законодательстве. Они получат право на компенсацию их ущерба за счет казны РФ.

Для выплаты компенсации необходимо решение суда, доказывающее добросовестность пострадавшего приобретателя, а именно то, что права продавцов (или одного из предыдущих собственников квартиры) были нарушены не по его вине. Размер компенсации определяется судом исходя из суммы, составляющей реальный ущерб, либо (по заявлению покупателя) в размере кадастровой стоимости жилого помещения. Эти изменения также вступают в силу с 1 января 2020 года.

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Автор: Лика ТКАЧЕНКО