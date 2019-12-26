Меж леопардов бродит Дед Мороз

Дед Мороз, Снегурочка, леопард и его друзья встречают участников новогодней программы «Зимняя сказка на «Земле леопарда». Первыми гостями праздничной экскурсии по зимнему лесу стали ребята из клубов друзей национального парка.

26 дек. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4631 (6336) от 26 дек. 2019

Ученики школы № 11 поселка Оленевод, расположенного вблизи границ национального парка, как сообщила пресс-служба «Земли леопарда», прошли по экологической тропе, которая была ярко украшена в преддверии праздников.

С самого начала школьники поняли, что их ждет необычная экскурсия. Первыми на тропе группу приветствовала Снегурочка, которая повела гостей в сказочный лес. По пути им встретились две бойкие харзы. Они предложили сыграть ребятам в мини-квест, в ходе которого гостям весьма пригодились их знания о природе Приморского края. Много новых интересных фактов участники программы узнали и от самой Снегурочки. Она же помогла школьникам добраться до леопарда, который, как и его настоящие сородичи, оказался весьма миролюбивым, чего нельзя было сказать о Бабе-яге, пытавшейся запутать экскурсантов и направить их на ложный путь.

Несмотря на проделки сказочной нечисти, школьники все же добрались до праздничного «центра» тропы – наряженной елки. Кульминацией на тропе стал веселый хоровод вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Их роли, а также роли зверей исполнили волонтеры, сотрудники отдела экологического просвещения и отдела охраны ФГБУ «Земля леопарда». Они же вручили школьникам подарки – тематические сувениры от национального парка. 

После двухчасовой прогулки по зимнему лесу путешественников ждало чаепитие в визит-центре «Земли леопарда». Ребята отведали ароматный чай на травах с медом и печеньем, а также посмотрели новогодний ролик о том, как проводят зиму обитатели национального парка. Здесь же школьники приняли участие в мастер-классе по созданию новогодней свечи из пчелиного воска. 

В тот же день принять участие в программе «Зимняя сказка на «Земле леопарда» посчастливилось группе туристов из Владивостока. Несколько взрослых и детей остались под приятным впечатлением от актерской игры действующих лиц программы и также выразили уверенность, что еще не раз вернутся в национальный парк. 

Фото предоставлено пресс-службой нацпарка «Земля леопарда»

Автор: Отдел новостей «В»