Меж леопардов бродит Дед Мороз Дед Мороз, Снегурочка, леопард и его друзья встречают участников новогодней программы «Зимняя сказка на «Земле леопарда». Первыми гостями праздничной экскурсии по зимнему лесу стали ребята из клубов друзей национального парка.

Ученики школы № 11 поселка Оленевод, расположенного вблизи границ национального парка, как сообщила пресс-служба «Земли леопарда», прошли по экологической тропе, которая была ярко украшена в преддверии праздников.

С самого начала школьники поняли, что их ждет необычная экскурсия. Первыми на тропе группу приветствовала Снегурочка, которая повела гостей в сказочный лес. По пути им встретились две бойкие харзы. Они предложили сыграть ребятам в мини-квест, в ходе которого гостям весьма пригодились их знания о природе Приморского края. Много новых интересных фактов участники программы узнали и от самой Снегурочки. Она же помогла школьникам добраться до леопарда, который, как и его настоящие сородичи, оказался весьма миролюбивым, чего нельзя было сказать о Бабе-яге, пытавшейся запутать экскурсантов и направить их на ложный путь.

Несмотря на проделки сказочной нечисти, школьники все же добрались до праздничного «центра» тропы – наряженной елки. Кульминацией на тропе стал веселый хоровод вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Их роли, а также роли зверей исполнили волонтеры, сотрудники отдела экологического просвещения и отдела охраны ФГБУ «Земля леопарда». Они же вручили школьникам подарки – тематические сувениры от национального парка.

После двухчасовой прогулки по зимнему лесу путешественников ждало чаепитие в визит-центре «Земли леопарда». Ребята отведали ароматный чай на травах с медом и печеньем, а также посмотрели новогодний ролик о том, как проводят зиму обитатели национального парка. Здесь же школьники приняли участие в мастер-классе по созданию новогодней свечи из пчелиного воска.

В тот же день принять участие в программе «Зимняя сказка на «Земле леопарда» посчастливилось группе туристов из Владивостока. Несколько взрослых и детей остались под приятным впечатлением от актерской игры действующих лиц программы и также выразили уверенность, что еще не раз вернутся в национальный парк.

Фото предоставлено пресс-службой нацпарка «Земля леопарда»

Автор: Отдел новостей «В»